Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Crew von zweiter privater Mission wieder von ISS abgedockt

CAPE CANAVERAL: Die Crew der zweiten komplett privaten Mission zur Internationalen Raumstation ist nach rund zehn Tagen an Bord der ISS wieder auf dem Weg zurück zur Erde. Die frühere Nasa-Astronautin Peggy Whitson, der Ex-Rennfahrer John Shoffner sowie die saudi-arabische Astronautin Rayyanah Barnawi und ihr Kollege Ali Alqarni dockten am Dienstag mit einer «Dragon»-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk von der ISS ab, wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch sollte die Kapsel im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida landen.

An Bord der ISS hatte die Crew unter anderem wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Organisiert wurde die Reise vom privaten Raumfahrtunternehmen Axiom Space, in Zusammenarbeit mit der Nasa und SpaceX. Medienberichten zufolge bezahlen die Passagiere jeweils rund 50 Millionen Euro für den Trip. Im April 2022 war mit «Axiom-1» erstmals eine komplett private Mission zur ISS durchgeführt worden.