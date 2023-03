Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Zwei Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen zur ISS aufbrechen

CAPE CANAVERAL: Zwei US-Amerikaner, ein Russe und ein Emirati sollen am Donnerstag gemeinsam zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen. Es ist der zweite Anlauf, da es beim ersten technische Probleme gab. Die vier Raumfahrer sollen nun um 6.34 Uhr MEZ an Bord eines «Crew Dragon» der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Stephen Bowen, Warren Hoburg, Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi werden am Freitag an der ISS erwartet und sollen dort voraussichtlich rund sechs Monate lang bleiben.

Der Abflug war eigentlich für Montagmorgen vorgesehen gewesen. Er musste aber aufgrund von Problemen an der Zündanlage wenige Minuten vor dem geplanten Start verschoben werden.