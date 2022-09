Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Schweizer Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen verlässt die Nasa

WASHINGTON: Der aus der Schweiz stammende Wissenschaftsdirektor der Nasa, Thomas Zurbuchen, will die US-Raumfahrtbehörde Ende des Jahres verlassen. Nach rund sechs Jahren werde er seinen Posten aufgeben, teilten Zurbuchen und die Nasa am Dienstag mit. «Thomas hat unauslöschliche Spuren bei der Nasa hinterlassen», würdigte ihn Nasa-Chef Bill Nelson.

«Wenn man bei einer Organisation wie der Nasa arbeitet, dann ist die Sache wichtiger als die Person. Ich beobachte immer wieder, dass es eine Zeit gibt, wenn man gehen muss», sagte Zurbuchen dem Schweizer Rundfunk SRF. «Ich bin der Wissenschaftsdirektor, der am längsten in diesem Amt geblieben ist, und ich bin unheimlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber es ist auch Tatsache, dass sich das, was ich täglich lernen kann, über die Zeit immer mehr vermindert hat. Ich bin jemand, der gerne Neues lernt.» Nun wolle er erst mal eine Pause machen und «sicher Ski fahren gehen».

Zurbuchen wurde 1968 im Kanton Bern in der Schweiz geboren, studierte Physik und Mathematik an der Universität Bern, ging später an die Universität von Michigan in den USA und 2016 zur Nasa, wo er mehr als 100 wissenschaftliche Missionen verantwortete. Nach einem Nachfolger werde nun gesucht, hieß es von der Nasa.