Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Neue europäische Rakete Vega C erstmals ins All gestartet

KOUROU: Die neue europäische Trägerrakete Vega C hat einen erfolgreichen Erstflug absolviert. Die europäische Raumfahrtagentur Esa meldete am Mittwoch den gelungenen Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana. Esa-Chef Josef Aschbacher sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei eine Riesen-Erleichterung, das alles gut gelaufen sei. Die Vega C sei wahnsinnig wichtig für Satelliten bis etwa 2,4 Tonnen, also typischerweise Erdbeobachtungssatelliten. «Das läutet wirklich eine neue Ära ein in dieser Raketenkategorie.»

Die Vega C ist eine Weiterentwicklung der Vega-Rakete, die seit 2012 leichte Satelliten ins All bringt. Laut Esa ist die neue Rakete um einiges besser: Sie kann etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren, ist flexibler und billiger. Gemeinsam mit der größeren Trägerrakete Ariane 6, die im kommenden Jahr erstmals in den Weltraum starten könnte, soll die Vega C die europäische Raumfahrt wettbewerbsfähiger machen. 2026 soll dann die nochmals weiterentwickelte Vega E ihren Erstflug antreten.