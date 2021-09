Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Raumstationen im All - die Außenposten der Menschheit

BERLIN: Der Traum vom Leben im Weltall wurde mit ihnen zur Wirklichkeit: Seit mehr als einem halben Jahrhundert sind Raumstationen Außenposten der Menschheit.

SALJUT: Im Rennen um die Vorherrschaft im All errichtet die Sowjetunion im April 1971 mit Saljut-1 die erste bemannte Raumstation. Sie befindet sich gut 200 Kilometer über der Erde. Letzte Station des Programms ist Saljut-7, die 1982 in den Orbit startet und 1991 beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht.

SKYLAB: Die Antwort der USA lässt nicht lange auf sich warten: 1973 geht die einzige rein amerikanische Raumstation in Betrieb, das «Himmelslabor» Skylab. Bei drei Missionen beobachten je drei Astronauten Sonne und Erde und führen Experimente durch, unter anderem zur Schwerelosigkeit. Die Station verglüht 1979.

MIR: Nach ihrem Start 1986 bleibt die russische Raumstation 15 Jahre lang das größte künstliche Objekt in der Umlaufbahn. Wurde Saljut-7 vollständig auf der Erde zusammengebaut, werden bei der Mir mehrere Module erst im Weltraum montiert. Unter russischer Führung wird die Station international für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Nach mehr als 86.000 Erdumrundungen kommt es 2001 zum kontrollierten Absturz.

ISS: Die International Space Station (ISS) kreist in 400 Kilometern Höhe um die Erde - eine Umrundung in 90 Minuten. Ihr schrittweiser Aufbau beginnt 1998. Beteiligt sind die USA, Russland, Kanada, Japan und Mitgliedsstaaten der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Erster Deutscher an Bord ist 2006 Thomas Reiter, Alexander Gerst folgt 2014 und 2018. Dritter ist jetzt Matthias Maurer. Das Aus der ISS steht wohl bevor: Russland hat seinen Ausstieg ab 2025 angekündigt.

TIANGONG: Chinas Raumstation Tiangong (Himmelspalast) soll 2022 fertig sein und etwa ein Sechstel so groß wie die ISS werden. Sie hatte zwei Vorgänger: Raumlabor Tiangong 1 war 2011 gestartet, Tiangong 2 im Jahr 2016. Beide verglühten in der Atmosphäre. Im April 2021 begann der Bau der eigentlichen Raumstation, zunächst wurde das Hauptmodul Tianhe (Himmlischer Frieden) in den Orbit gebracht. Zwei weitere Module sollen folgen.

Sonne zwischen Mars und Erde: Zeitweise keine Nasa-Kommandos zum Mars

WASHINGTON: Weil die Sonne in den kommenden Wochen genau zwischen der Erde und dem Mars steht, stellt die US-Raumfahrtbehörde Nasa die Kommunikation mit ihren Missionen auf dem roten Planeten vorübergehend weitgehend ein. Die von der Sonne ausgestoßenen Gase könnten die Kommunikationssignale durcheinanderbringen, teilte die Nasa am Dienstag mit. Ungefähr in den ersten beiden Oktoberwochen würden deswegen keine Kommandos zum Mars geschickt. Die Roboter und Sonden am roten Planeten würden aber weiter Daten sammeln.

«Auch wenn unsere Mars-Missionen in den kommenden Wochen nicht so aktiv sein werden, werden sie uns nach wie vor über ihren Zustand informieren», sagte Nasa-Manager Roy Gladden. «Jede Mission hat außerdem Hausaufgaben bekommen, die sie erledigen muss, bevor sie wieder von uns hört.» Dass die Sonne genau zwischen Erde und Mars steht, kommt alle zwei Jahre vor.