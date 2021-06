Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

«Cygnus»-Frachter von der ISS abgedockt

WASHINGTON: Der private Frachter «Cygnus» hat nach rund vier Monaten an der Internationalen Raumstation (ISS) wieder abgedockt. Beladen mit Abfall verließ die Kapsel die ISS am Dienstag und sollte wenige Stunden später beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa via Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Der unbemannte Frachter war nach dem Start an der US-Ostküste im Februar an der ISS angekommen. Die vom amerikanischen Luft- und Raumfahrtunternehmen Northrop Grumman gebaute Kapsel hatte unter anderem Nahrung für die Astronauten auf der ISS, Equipment für Weltraumspaziergänge und mehrere Experimente mitgebracht.