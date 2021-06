Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Chinas Präsident Xi spricht mit Astronauten auf neuer Raumstation

PEKING: Chinas Präsident Xi Jinping hat den drei zu Chinas neuer Raumstation «Tiangong» gereisten Astronauten zu ihrer Ankunft gratuliert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, nannte der chinesische Staatschef die Mission einen «wichtigen Meilenstein» für Chinas Raumfahrtindustrie. «Wir freuen uns alle sehr, dass Sie in guter Verfassung sind und die Arbeiten gut laufen», sagte Xi Jinping weiter: «Wir in Peking erwarten Ihre triumphale Rückkehr.»

Die Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo hatten Chinas im Bau befindliche Raumstation vergangene Woche erreicht. Es handelt sich um die erste bemannte chinesische Raumfahrtmission seit fünf Jahren. Während ihres Aufenthalts im All, der auf drei Monate angelegt ist, sollen die Astronauten Arbeiten an der Station ausführen, wichtige Funktionen des Kernmoduls testen und zudem wissenschaftliche Experimente machen.

Das erste Modul der «Tiangong», die bis Ende 2022 fertig sein soll, war Ende April ins All geschickt worden. Ende Mai folgte ein weiterer Frachtflug mit Material und Treibstoff. Um die Raumstation fertigzubauen, werden noch zwei jeweils gut 20 Tonnen schwere Labormodule ins All gebracht. Im nächsten Jahr sind zwei weitere Frachtflüge sowie zwei bemannte Missionen geplant.