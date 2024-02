Neues aus der Raumfahrt am Freitag

Nasa-Erdbeobachtungssatellit ins All gestartet

CAPE CANAVERAL: Ein neuer Satellit der Nasa soll den Zustand der Meere und der Luft erkunden. Jetzt ist er gestartet - und soll schon bald bei der Erforschung des Klimawandels helfen.

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen neuen Satelliten ins All geschickt, der bei der Erforschung des Klimawandels helfen soll. Die sogenannte «PACE»-Mission startete am Donnerstag erfolgreich mit einer «Falcon 9»-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Technologie-Milliardär Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die Nasa mitteilte. Schon bald sollen mit Daten des «PACE»-Satelliten (die Abkürzung steht für «Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem»), gesendet von Hunderten Kilometern über der Erde, kleinste Partikel in Wasser und Luft und ihr Zusammenhang mit dem Klimawandel untersucht werden.