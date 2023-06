Neues aus der Raumfahrt am Freitag

Esa-Sonde «Euclid» soll ins All starten

CAPE CANAVERAL: Zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie will die europäische Raumfahrtagentur Esa die Sonde «Euclid» ins Weltall schicken. Sie soll am Samstag (17.11 Uhr MESZ) im US-amerikanischen Cape Canaveral an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX abheben. Mit einem hochauflösenden Teleskop soll «Euclid» Milliarden Galaxien bis zu zehn Milliarden Jahre zurück beobachten und eine 3D-Karte von Teilen des Alls erstellen.

Forscherinnen und Forscher erhoffen sich, mit den Bildern die Ausdehnung des Universums zu sehen, und wie einzelne Strukturen entstanden sind. Daraus wollen sie Schlüsse auf Dunkle Materie und Dunkle Energie ziehen.

«Euclid» soll rund 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen, diese Reise wird etwa einen Monat dauern. Nach einigen Tests sollen dann im Oktober die Messungen der etwa 1,4 Milliarden teuren Mission losgehen.

Rover «Perseverance» fotografiert «Donut-Stein» auf dem Mars

NEW YORK: Einen Stein mit der Form eines Donuts hat der Nasa-Rover «Perseverance» auf dem Mars fotografiert. Dabei könnte es sich um einen «großen Meteoriten» handeln, hieß es vom Seti-Forschungszentrum im US-Bundesstaat Kalifornien. Auf dem Foto, das «Perserverance» mit einer seiner Kameras aufgenommen hat, sind um den «Donut-Stein» herum noch weitere Gesteinsbrocken zu sehen.

«Perseverance» (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) war 2021 mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet und erforscht den Planeten seitdem. Entwicklung und Bau des rund 2,5 Milliarden Dollar teuren Rovers hatten acht Jahre gedauert.

Nach drei Wochen: «Dragon»-Frachter zurück auf der Erde

CAPE CANAVERAL: Nach rund drei Wochen an der Raumstation ISS ist ein «Dragon»-Frachter wieder zurück auf der Erde. Der Frachter landete am Freitag im Meer vor dem US-Bundesstaat Florida, wie das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk mitteilte. Am Donnerstag hatte der «Dragon» mit wissenschaftlichen Experimenten beladen von der ISS abgedockt.

Der Frachter war Anfang Juni vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Zur ISS hatte der «Dragon» neben Nachschub für die Besatzung auch Materialien für mehrere wissenschaftliche Experimente gebracht, unter anderem zur Beobachtung von Gewittern.