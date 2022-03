Neues aus der Raumfahrt am Freitag

Drei Kosmonauten fliegen zur Internationalen Raumstation ISS

BAIKONUR: Eigentlich sind Sojus-Flüge zur Internationalen Raumstation so gut wie Routine, diesmal aber starten drei Kosmonauten mitten in schwersten Spannungen wegen des Ukraine-Kriegs zur ISS. Nach der Ankunft steht dann erstmal eine Einladung zu deutschem Essen an.

In einer Zeit schwerster Spannungen zwischen Russland und dem Westen wegen des Ukraine-Kriegs sollen am Freitag (16.55 Uhr MEZ) drei Kosmonauten zur Internationalen Raumstation ISS starten. Oleg Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow sollen mit einem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan abheben. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass eine rein russische Besatzung zur ISS fliegt. Der Express-Flug zum Außenposten der Menschheit soll knapp drei Stunden dauern.

Derzeit arbeiten zwei Russen - Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow - und vier US-Amerikaner - Mark Vande Hei, Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron - auf der ISS - außerdem der Deutsche Matthias Maurer, der am Freitag 52 Jahre alt wurde. Nach der Ankunft der drei Kosmonauten wolle er seinen Geburtstag gemeinsam mit der russisch-amerikanischen Crew feiern und dazu alle zu einem Essen einladen, wie Maurer der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Ich möchte natürlich das Beste servieren, ein bisschen saarländisches Essen», sagte der gebürtige Saarländer. «Ich muss mal gucken, dass ich da noch genügend Essen hier habe.»

Maurer war am 11. November mit drei Kollegen der US-Raumfahrtbehörde Nasa zum Außenposten der Menschheit aufgebrochen. Er ist der zwölfte Deutsche im All, der vierte auf der ISS - und soll am kommenden Mittwoch (23.3.) als vierter Deutscher zu einem Außeneinsatz aus der ISS aussteigen. Bei dem etwa sechseinhalbstündigen Einsatz rund 400 Kilometer über der Erde soll Maurer zusammen mit seinem US-Kollegen Chari Wartungsarbeiten übernehmen, wie die europäische Raumfahrtbehörde Esa am Donnerstag mitteilte. Chari war bereits am Dienstag mit Kollegin Barron zu einem Außeneinsatz ausgestiegen. Ende April soll Maurer zur Erde zurückkehren. «Mir geht es sehr gut und ich genieße die Schwerelosigkeit», sagte er. «Ich bin nur fast schon ein bisschen wehmütig, dass es bald schon wieder nach Hause geht.»

Die Zusammenarbeit zwischen Russland und den USA bei der ISS ist von den wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine verhängten Sanktionen gegen Moskau schwer belastet - auch wenn beide Seiten betonen, die Station zunächst weiter betreiben zu wollen. Auch die für Ende März anvisierte Rückkehr des US-Astronauten Mark Vande Hei gemeinsam mit den Kosmonauten Schkaplerow und Dubrow in einer russischen Sojus-Raumkapsel soll wie geplant stattfinden, heißt es. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos hat die Zukunft der Station nach Auslaufen des Vertrags 2024 offen gelassen. Die Nasa strebt eine Laufzeit bis 2030 an.

Moskau hat als Reaktion auf die Strafmaßnahmen die Lieferung von Raketentriebwerken an die USA gestoppt. Auch die Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wurde ausgesetzt. Die Esa setzte angesichts des Ukraine-Kriegs das europäisch-russische Weltraumprojekt «Exomars» aus. Der Esa-Rat sei einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass es derzeit unmöglich sei, das Projekt gemeinsam mit Russland durchzuführen, teilte die Esa am Donnerstag in Paris mit. Beim Projekt «Exomars» geht es um die Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars. Roskomos kritisierte die Entscheidung.