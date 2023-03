Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Bemannter ISS-Test mit «Starliner» verzögert sich weiter

WASHINGTON: Ein erster bemannter Testflug des «Starliner»-Raumschiffs zur Internationalen Raumstation ISS verzögert sich weiter. Der von Boeing im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelte «Starliner» solle nun frühestens am 21. Juli erstmals mit Astronauten an Bord zur ISS starten, teilten Boeing und die Nasa am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.

An dem rund einwöchigen Flug, für den zuvor noch das Frühjahr angepeilt worden war, sollen die Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams teilnehmen. Grund für die Verzögerung seien unter anderem zahlreiche andere Vorhaben an der ISS und am Weltraumbahnhof Cape Canaveral sowie weitere Tests des Raumschiffs.

Im vergangenen Mai hatte der «Starliner» erstmals einen erfolgreichen unbemannten Flug zur ISS absolviert und dort vier Tage verbracht - ein wichtiger Test für das krisengeplagte Raumschiff. Künftig soll es als Alternative zur «Crew Dragon»-Raumkapsel von SpaceX Astronauten zur ISS transportieren. Wegen einer Reihe von Problemen liegt das Projekt allerdings weit hinter dem Zeitplan.