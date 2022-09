Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Esa schlägt vorerst keine eigene Kapsel für Astronauten vor

BERLIN: Ohne fremde Hilfe dürfte auch in näherer Zukunft kein europäischer Astronaut ins All fliegen. Die mittelfristigen Pläne der europäischen Raumfahrtagentur Esa, die im November im Esa-Ministerrat diskutiert werden sollen, beinhalten keine eigene Raumkapsel zum Transport von Menschen ins All, sagte Esa-Generaldirektor Josef Aschbacher am Donnerstag in Berlin. Das sei nicht Thema der Ministerrats-Vorbereitungen. Der Esa-Ministerrat tagt regelmäßig und gibt der Esa sowohl Richtung als auch Budget vor.

Für die zweite Hälfte des Jahres 2023 sei aber ein Weltraumgipfel von EU und Esa geplant, sagte Aschbacher. Dort werde darüber gesprochen werden, ob man in der Lage sein sollte, selbstständig Astronauten ins All zu schicken. Das sei eine Diskussion, «die auch politisch und gesellschaftlich geführt werden muss».

Das Konzept für den Ministerrat beinhalte bereits technologische Vorstudien, um im Fall einer positiven Entscheidung im kommenden Jahr schnell mit entsprechenden Arbeiten beginnen zu können. Bislang ist die Esa darauf angewiesen, dass ihre Astronauten in US-amerikanischen oder russischen Raumfähren mitfliegen. In der Vergangenheit - insbesondere nach dem russischen Angriff auf die Ukraine - stand immer wieder die Forderung im Raum, dass Europa in der Lage sein sollte, selbstständig Astronauten ins All zu bringen.

Die Vorschläge für den Ministerrat beinhalten unter anderem den Mondtransporter «EL3», wie Aschbacher sagte. «EL3» soll in der Lage sein, regelmäßig etwa 1,5 Tonnen Material auf den Mond zu bringen.