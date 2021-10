Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Sechs Monate im All: Raumfahrer wollen Rekord für China aufstellen

JIUQUAN: Mit sechs Monaten im All wollen drei chinesische Astronauten einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen. Das Raumschiff «Shenzhou 13» soll in der Nacht zum Samstag um 00.23 Uhr Ortszeit (Freitag 18.23 Uhr MESZ) mit einer Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan (Provinz Gansu) am Rande der Wüste Gobi abheben, wie ein Sprecher des Programms für Chinas bemannte Raumfahrt am Donnerstag berichtete.

Die Astronauten sollen im Kernmodul «Tianhe» (Himmlische Harmonie) der im Bau befindlichen Raumstation wohnen. Zuletzt hatten dort drei chinesische Raumfahrer drei Monate verbracht, was der bisherige Rekord für China ist. Neben dem 55-jährigen Kommandeur Zhai Zhigang und dem 41-jährigen Ye Guangfu wird mit Wang Yaping erstmals seit 2013 auch wieder eine chinesische Astronautin ins All fliegen.

Nach 2013 ist es der zweite Flug der heute 41-Jährigen, die 2013 als zweite Chinesin ins All geflogen war und im Raumlabor «Tiangong 1» gewohnt hatte. Die erste chinesische Astronautin war 2012 Liu Yang. Nach Angaben des Raumfahrtprogramms soll Wang Yaping bei dieser Mission als erste Chinesin einen Weltraumspaziergang absolvieren.

Die dreiköpfige Crew will bei ihrem Langzeitflug die Systeme des Kernmoduls testen, außerhalb des Raumschiffs arbeiten und wissenschaftliche Experimente machen. Vor ihrem Aufenthalt waren Ende September mit einem Cargoflug sechs Tonnen Versorgungsgüter, Treibstoff und Ausrüstung zu dem Kernmodul gebracht worden.

Im nächsten Jahr sollen zwei weitere Module an «Tianhe» angeschlossen werden, um die dann «Tiangong» (Himmlischer Palast) genannte chinesische Raumstation fertigzustellen.

Kugeln und Knochen: Bilder geben Hinweise zu Herkunft von Asteroiden

GARCHING: Woher kommen die Objekte im Asteroidengürtel des Sonnensystems? Bei der Antwort auf diese Frage sollen hochauflösende Bilder der Brocken helfen. Denn die Himmelskörper sind vielfältiger, als sie scheinen.

Astronomen haben 42 Asteroiden zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter so scharf aufgenommen wie nie zuvor. Die Bilder des Very Large Telescope (VLT) in Chile zeigten «ein breites Spektrum an eigenartigen Formen, von kugelförmig bis hin zu Hundeknochen», teilte die Europäische Südsternwarte (Eso) mit Sitz in Garching bei München mit. Eine Studie zu den Objekten im sogenannten Asteroidengürtel veröffentlichten die Astronomen in der Fachzeitschrift «Astronomy & Astrophysics». Die Aufnahmen könnten dabei helfen, herauszufinden, woher die Asteroiden kommen.

Die Himmelskörper können demnach in eine Gruppe kugelförmiger und eine länglicher Objekte unterteilt werden und unterscheiden sich deutlich bei der Dichte: Einige Asteroiden seien in etwa so dicht wie Kohle, andere dichter als Diamant. «Diese enorme Vielfalt in ihrer Zusammensetzung können wir nur verstehen, wenn die Körper in verschiedenen Regionen des Sonnensystems entstanden sind», sagte einer der Autoren der Studie, Josef Hanus von der Karls-Universität in Prag. Die Ergebnisse stützten die Annahme, dass die Asteroiden mit der geringsten Dichte jenseits des Neptuns entstanden sind.

Zuvor seien nur drei große Asteroiden im Gürtel im Zuge von Weltraum-Missionen so detailliert abgebildet worden, sagte der Leiter der Studie, Pierre Vernazza vom Laboratoire d'Astrophysique de Marseille in Frankreich. Deshalb sei über ihre Form und Dichte bislang wenig bekannt gewesen.