Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

«Dragon»-Frachter von Internationaler Raumstation abgedockt

WASHINGTON: Nach rund einem Monat an der Internationalen Raumstation hat der private Raumfrachter «Dragon» die ISS wieder verlassen. Der von dem Unternehmen SpaceX betriebene unbemannte Frachter habe am Donnerstag erfolgreich von der ISS abgedockt, teilten SpaceX und die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Wenige Stunden danach sollte der Frachter im Atlantik landen, unter anderem mit einigen wissenschaftlichen Experimenten an Bord.

Der «Dragon» war Ende August mit rund 2000 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur ISS aufgebrochen.