Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Start von indischem Erdbeobachtungssatelliten misslingt

NEU DELHI: Der Start eines indischen Satelliten zur Erdbeobachtung ist wegen eines technischen Problems fehlgeschlagen. Das Problem habe es bei der letzten Zündungsphase der GSLV-Trägerrakete (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) gegeben, teilte die indische Weltraumorganisation ISRO am Donnerstag mit. Mit dem Satelliten sollten Naturkatastrophen wie Wirbelstürme, Sturzfluten und Gewitterstürme beobachtet werden, was bei Wetterwarnungen hilft.

Ein früherer ISRO-Chef, G Madhavan Nair, sagte dem indischen Fernsehsender NDTV, dass der Satellit wohl ins Meer gefallen und für immer verloren sein dürfte. In den vergangenen 20 Jahren hat Indien 14 GSLV-Raketen gestartet, vier dieser Vorhaben sind gescheitert. Auch bei der dritten indischen Mondmission, die für Mitte des kommenden Jahres geplant ist, soll eine GSLV-Rakete eingesetzt werden, berichtete die örtliche Nachrichtenagentur IANS.

Indien schießt auch immer wieder Satelliten für andere Länder ins All und hat den Ruf, dies besonders kostengünstig zu tun. Das Weltraumprogramm ist unter dem nationalistischen Premier Narendra Modi ambitioniert geworden. Er will so auch die internationale Bedeutung seines Landes stärken. Einige Experten kritisieren, dass das Schwellenland mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern viel Geld für große Weltraumprojekte ausgibt, während noch viele Leute in Armut leben.