Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Japanische Raumfahrtagentur zeigt von Mondsonde gemachte Bilder

TOKIO: Nach der Landung der japanischen Sonde «SLIM» auf dem Mond vor einigen Tagen hat die staatliche Raumfahrtagentur Jaxa erste Bilder von ihrem unbemannten Raumflugkörper veröffentlicht. «SLIM» (Smart Lander for Investigating Moon) sei nur etwa 55 Meter östlich des Zielorts gelandet, teilte Jaxa am Donnerstag mit. Die anvisierte hochpräzise Landung gelang also. Die Position nach der Landung sei aber eine andere als geplant.

Trotz darauf zurückgehender Probleme bei der Energieversorgung der Sonde zeigte sich Jaxa mit dem Projekt zufrieden. Die technologische Demonstration einer Punktlandung mit einer Zielungenauigkeit von maximal 100 Metern sei gelungen.

Japan ist nach der ehemaligen Sowjetunion, den USA, China und Indien das fünfte Land, dem eine sanfte Landung auf dem Erdtrabanten gelungen ist. Allerdings lieferte das Solarpanel von «Slim» nach der Landung am 20. Januar (Ortszeit) keinen Strom. Eine Auswertung der Daten habe ergeben, dass die Solarzellen derzeit nach Westen ausgerichtet seien. Möglicherweise sei eine Stromerzeugung künftig mit verändertem Lichteinfall möglich.

Von «SLIM» gewonnene Daten sollten bei der Planung künftiger Mondmissionen zum Einsatz kommen, zum Beispiel im Rahmen des von den USA geleiteten «Artemis»-Programms. Dabei will die Nasa nach mehr als 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond bringen - allerdings wurde die Mondlandemission «Artemis 3» erst kürzlich auf September 2026 geschoben.