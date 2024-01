Neues aus der Raumfahrt am Donnerstag

Raumschiff erreicht chinesische Raumstation

PEKING: Ein weiteres unbemanntes Raumschiff hat erfolgreich die neue chinesische Raumstation erreicht. Die «Tianzhou 7» (Himmelsschiff) dockte in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) an die Raumstation «Tiangong» (Himmelspalast) an, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das mit Versorgungsgütern beladene Raumschiff war am Freitagabend vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan gestartet. Derzeit befinden sich drei Astronauten an Bord der Raumstation.

Noch in der ersten Jahreshälfte will China auch zum Mond zurückkehren. Im Rahmen der Mission «Chang'e 6» sollen erstmals Proben von der Rückseite des Erdtrabanten gesammelt und zur Erde zurückgebracht werden.