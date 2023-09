Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Mehr als 355 Tage am Stück im All: Rekord für US-Astronaut Rubio

WASHINGTON: Seit mehr als 355 Tagen ist der Astronaut Frank Rubio nun schon an Bord der Internationalen Raumstation ISS - und damit länger am Stück im All als jeder andere US-Amerikaner vor ihm. Rubio habe den bisherigen Rekord über 355 Tage von Astronautenkollege Mark Vande Hei am Montag eingestellt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Bis zu seiner geplanten Rückkehr Ende September werde er den Rekord voraussichtlich auf 371 Tage ausbauen. Den Rekord für die über mehrere Missionen zusammengerechnet meisten Tage im All eines US-Amerikaners hält weiter die Astronautin Peggy Whitson mit 675.

Eigentlich sollte der im September 2022 auf der ISS angekommene Rubio nur rund sechs Monate bleiben, aber ein Leck an einer russischen Sojus-Kapsel, die ihn nach Hause bringen sollte, verlängerte seinen Aufenthalt. Noch länger als Rubio waren in der Raumfahrtgeschichte mehrere Kosmonauten am Stück an Bord der Raumstation «Mir» - am längsten der 2022 gestorbene Waleri Poljakow mit 437 Tagen.