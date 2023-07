Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Nasa will Zusammenarbeit mit Brasilien bei Regenwaldschutz erweitern

BRASÍLIA: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will ihre Partnerschaft mit Brasilien bei Schutz und Überwachung des Amazonas-Regenwaldes ausbauen. «Unsere Satelliten senden bereits viele Bilder und Informationen an Wissenschaftler hier in Brasilien, um die Waldzerstörung zu verfolgen», sagte Nasa-Chef Bill Nelson nach einem Treffen mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília am Montag (Ortszeit). «In Zukunft werden drei neue Satelliten unsere Möglichkeiten verbessern, Entwaldung zu erkennen und zu verhindern.»

Der Amazonaswald gilt als CO2-Speicher und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Abholzung und Brände waren in der Amtszeit des im Oktober abgewählten rechten Präsidenten Jair Bolsonaro sehr stark angestiegen. Seit dem Amtsantritt seines Nachfolgers Lula ist die Abholzung im brasilianischen Amazonasgebiet deutlich gesunken.

Esa will Satelliten kontrolliert abstürzen lassen

DARMSTADT: Seit Wochen wird im Kontrollzentrum der Esa an der ungewöhnlichen Rückkehr eines Satelliten gearbeitet. Mit den Resten an Treibstoff an Bord soll eine Sonde so gesteuert werden, dass sie nicht einfach unkontrolliert abstürzt.

Es ist ein Manöver, das die Satellitenspezialisten der Esa im Kontrollzentrum in Darmstadt so noch nie geflogen sind. Erstmals soll ein nicht hierfür konzipierter Satellit der Europäischen Raumfahrtagentur Esa kontrolliert in die Erdatmosphäre gelenkt werden. Der Hintergrund: Das Risiko, dass Trümmerteile auf Landflächen herabstürzen, soll minimiert werden. Zudem soll die Gefahr einer Kollision mit anderen Objekten in der Erdumlaufbahn und damit das Risiko von noch mehr Weltraumschrott verkleinert werden.

Voraussichtlich an diesem Freitag soll nach Angaben des Esa-Team-Leiters, Jens Lerch, tagsüber das letzte Manöver für den kontrollierten Absturz des Satelliten «Aeolus» geflogen werden. «Dann könnte er binnen fünf Stunden runterkommen.» Wenn man keine Manöver fliege, könne der Satellit überall in die Erdatmosphäre eintreten. Teile könnten dann auch auf Landflächen der Erde stürzen. Nun zielt das Flugkontrollteam in Darmstadt auf einen Meeresstreifen, der so weit wie möglich vom Land entfernt ist.

«Das war für «Aeolus» so nicht vorgesehen», sagte der Leiter der Abteilung Raumfahrtrückstände, Tim Flohrer. Später konzipierte Satelliten seien für ein solches Manöver ausgestattet oder aus Materialien gebaut, die komplett in der Atmosphäre verglühen. «Das ist bei heutigen Missionen Standard.» Bei «Aeolus» sei vor zwei Monaten der wissenschaftliche Betrieb eingestellt worden. Mit dem restlichen Treibstoff an Bord werden jetzt die Manöver für die Rückkehr geflogen. «Man kann davon ausgehen, dass dies Vorbild für andere Raumfahrt-Agenturen ist.»

Den Experten zufolge geht ein solches Manöver aber nur bei Satelliten mit einem erdnahen Orbit von einigen hundert Kilometern und wenn genügend Treibstoff an Bord ist. «Aeolus» hatte eine Einsatzhöhe von 320 Kilometern und wird bereits durch die Schwerkraft in Richtung Erde gezogen. Die Sonde konnte Windprofile erstellen und damit Wettervorhersagen verbessern. Die Mission war nach den Worten von Thorsten Fehr vom «Aeolus»-Team so erfolgreich, dass man mit der Europäischen Agentur für meteorologische Satelliten Eumetsat in Darmstadt bereits beschlossen hat, die Messungen fortzusetzen. «Die präzisen Daten werden vorerst fehlen.»

Die Mission war 16 Jahre lang vorbereitet worden und 2018 gestartet. Nun wird der Satellit von der Erdanziehung runtergezogen und ab einer Höhe von 80 Kilometern der Esa zufolge beginnen zu verglühen.