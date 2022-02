Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete, Raumschiff Crew Dragon, ist in einer Falschfarben-Infrarotbelichtung zu sehen, als sie von der NASA-Station gestartet ist. Foto: epa/Bill Ingalls

Laien-Astronaut bucht drei weitere Reisen ins Weltall

WASHINGTON: Der US-Milliardär Jared Isaacman (39), der im vergangenen Jahr Teil der ersten nur aus Laien-Astronauten bestehenden Raumfahrt-Crew im All war, hat drei weitere Reisen in den Weltraum gebucht. Isaacman werde dabei erneut mit der Raumfahrtfirma SpaceX von Unternehmer Elon Musk zusammenarbeiten, teilten beide am Montag mit.

Der erste Flug - «Polarid Dawn» - könnte bereits Ende des Jahres stattfinden, hieß es. Dabei sollen Isaacman und drei Kollegen mit der «Dragon»-Kapsel höher als je zuvor fliegen und auch - als erste Laien-Astronauten überhaupt - aussteigen. Auch der zweite Flug soll mit dem «Dragon» stattfinden. Der dritte soll der erste bemannte Flug mit dem «Starship» sein, das derzeit noch entwickelt wird und mit dem die US-Raumfahrtbehörde Nasa künftig Astronauten zum Mond schicken will. Details zum Zeitplan für diese beiden Flüge wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Isaacman, der sein Geld unter anderem mit einer Zahlungsabwicklungsfirma gemacht hat, hatte bereits im vergangenen September einen Flug mit SpaceX gechartert und die Arzthelferin Hayley Arceneaux, die Künstlerin und Professorin Sian Proctor und den Raumfahrtingenieur Chris Sembrosk mitgenommen. An Bord der «Dragon»-Kapsel waren sie drei Tage lang um die Erde gekreist und hatten wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Erstmals in der Raumfahrtgeschichte war kein ausgebildeter Profi-Astronaut an Bord, die Kapsel flog weitgehend automatisch. Mit der «Inspiration4» genannten Mission wurden unter anderem Spenden für ein Kinderkrankenhaus im US-Bundesstaat Tennessee gesammelt.