Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

«Dragon»-Frachter bringt Weihnachtsleckereien zur ISS

CAPE CANAVERAL: Erneut ist ein privater «Dragon»-Raumfrachter zu Internationalen Raumstation ISS gestartet.

Der am Dienstag in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehobene «Dragon» soll laut Nasa den Astronauten rund 3000 Kilogramm Nachschub, Materialien für wissenschaftliche Experimente und «Weihnachtsleckereien» bringen. An Bord ist auch die vor allem von Deutschen vorangetriebene «Bioprint FirstAid»-Technologie, mit der laut Deutschem Luft- und Raumfahrtzentrum gewebebildende «Biotinte» entwickelt werden kann. Sie soll per 3D-Bioprinting helfen, oberflächliche Wunden mit individuellen körpereigenen Hautzellen zu behandeln und zu heilen. Außerdem sollen Experimente zur Verbesserung von Krebsmedikamenten und ein spezielles Weltraum-Waschmittel getestet werden.