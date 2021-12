Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Zwei Jahre Weltraumteleskop «Cheops» im All: Erwartungen übertroffen

GENF: Das europäische Weltraumteleskop «Cheops» ist inzwischen fast genau zwei Jahre im All und hat in der Zeit die Erwartungen übertroffen. Schon fast 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 40 Institutionen hätten mit Daten des Teleskops gearbeitet, berichtete Willy Benz, Astrophysiker an der Universität Bern im Institut für Weltraumforschung und Planetologie, am Dienstag. Fast 30 wissenschaftliche Artikel seien dazu schon veröffentlicht worden.

«Cheops» ist eine gemeinsame Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Schweiz unter der Leitung der Universität Bern in Zusammenarbeit mit der Universität Genf. Es soll Exoplaneten beobachten, also Planeten, die um andere Sterne kreisen. Eine Rakete brachte das Teleskop am 18. Dezember 2019 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ins All.

In den Fachartikeln ging es nach Angaben der Universitäten etwa um die Charakterisierung glühend heißer Planetenatmosphären, in denen Eisen verdampft, die Entdeckung von Planetensystemen, die ihren Stern in nahezu perfekter Harmonie umkreisen, und die Messung der Struktur von eisigen Supererden.

Die ESA hatte eine Betriebszeit bis Herbst 2022 vorgesehen. Die Schweizer halten eine Verlängerung bis 2025 für möglich. «Cheops» könne womöglich den ersten Mond um einen Exoplaneten entdecken, meinte Missionswissenschaftler David Ehrenreich, Professor für Astronomie an der Universität Genf.