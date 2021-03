Neues aus der Raumfahrt am Dienstag

Asteroid soll am Sonntag relativ nah an der Erde vorbeifliegen

NEW YORK: Der wohl größte Asteroid, der der Erde nach Einschätzung von Wissenschaftlern in diesem Jahr nahe kommen wird, soll am Sonntag (21. März) an unserem Planeten vorbeifliegen. Der Himmelskörper mit dem Namen «2001 FO32» und einem Durchmesser von mehreren Hundert Metern werde sich der Erde dann bis auf etwa zwei Millionen Kilometer nähern, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Das sei mehr als fünfmal so weit wie die Entfernung von der Erde bis zum Mond.

Die Gefahr eines Zusammenstoßes gebe es nicht - weder jetzt noch in der Zukunft. «Wir kennen die Umlaufbahn von «2001 FO32» um die Sonne sehr genau, seit seiner Entdeckung vor 20 Jahren haben wir ihn verfolgt», sagte Paul Chodas vom Center for Near Earth Object Studies in Kalifornien. «Es gibt keine Möglichkeit, dass der Asteroid der Erde näher als zwei Millionen Kilometer kommt.»

«2001 FO32», der in jeweils 810 Tagen die Sonne einmal umkreist, werde mit rund 124.000 Stundenkilometern außergewöhnlich schnell an der Erde vorbeifliegen - und sich ihr danach erst wieder 2052 ähnlich stark nähern. Die Wissenschaftler der Nasa wollen die Chance während des Vorbeiflugs nutzen, den Asteroiden genauer zu untersuchen.