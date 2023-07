Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 02.07.23 | Überblick

Leute kompakt

Vater und Sohn beim Cricket: Williams Vater-Sohn-Tag mit George

LONDON: Zwei künftige Könige auf der Tribüne: Einen Vater-Sohn-Tag haben Thronfolger Prinz William (41) und Prinz George (9) beim Cricket verbracht. Während sein Ältester genüsslich von einem Stück Pizza abbiss, plauderte der ältere Sohn von König Charles III. am Rande des Testspiels England gegen Australien in London mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak. In sozialen Medien wurde darauf hingewiesen, wie ähnlich sich William und George sahen, die beide blaue Blazer und helle Hemden trugen, den oberen Knopf geöffnet. Während der Partie machte die Nummer Eins der Thronfolge die Nummer Zwei mehrmals auf Spielabläufe aufmerksam. Williams Ehefrau Prinzessin Kate sowie Georges jüngere Geschwister Prinzessin Charlotte und Prinz Louis waren nicht dabei.

Fünf neue Musikstücke für Gottesdienst mit König Charles in Edinburgh

EDINBURGH: Beim Dankgottesdienst für die Krönung des britischen Königs Charles III. in Edinburgh an diesem Mittwoch werden fünf neue Musikstücke zu hören sein. Eines davon ist auf Gälisch, wie der Palast in der Nacht zum Samstag mitteilte. Der Monarch habe die Kompositionen, die Schottlands Geschichte und Kultur widerspiegeln sollen, selbst in Auftrag gegeben. Bereits beim Krönungsgottesdienst in London am 6. Mai waren mehrere neue Musikstücke zu hören gewesen, darunter eine Hymne des britischen Starkomponisten Andrew Lloyd Webber («Cats»). Die Zeremonie in der schottischen Hauptstadt ist zentraler Teil der «Royalen Woche», während der Charles und Königin Camilla zahlreiche Termine in dem Landesteil wahrnehmen.

Britische Medienaufsicht nennt Hasskolumne gegen Meghan sexistisch

LONDON: Die britische Medienaufsicht hat eine Hasskolumne gegen Herzogin Meghan als sexistisch gebrandmarkt. Es war das erste Mal, dass die Independent Press Standards Organisation (Ipso) einer Beschwerde wegen geschlechtlicher Diskriminierung stattgab. Einige Kommentare des Autors Jeremy Clarkson in der Zeitung «Sun» seien «abwertend und voreingenommen», teilte Ipso in der Nacht zum Samstag mit. Die Ehefrau von Prinz Harry sei in dem Text belästigt worden. Die «Sun» muss nun eine Zusammenfassung der Ipso-Entscheidung auf derselben Seite drucken, wo sonst die Kolumne erscheint, und sowohl auf der Titelseite als auch online darauf hinweisen.

Harry fordert vor Gericht hohen Schadenersatz von «Mirror»-Verlag

LONDON: Wegen illegal gesammelter Informationen über sein Privatleben fordert Prinz Harry (38) eine hohe Zahlung vom Verlag der britischen Zeitung «Mirror». Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am letzten Sitzungstag eines Prozesses in London veröffentlicht wurden, verlangt der jüngere Sohn von König Charles III. 440.000 Pfund (ca. 512.000 Euro) Schadenersatz. Harrys Anwälte machen geltend, dass zwischen 1996 und 2020 die Blätter «Daily Mirror», «Sunday Mirror» und «People» des Verlags Mirror Group Newspapers für zahlreiche Geschichten illegal erlangtes Material verwendet hätten. Mit einem Urteil wird erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet.

Regisseur Wim Wenders mit Deutschem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet

STUTTGART: Regisseur Wim Wenders hat in Stuttgart den Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises für sein Lebenswerk erhalten. Der 77-Jährige gilt mit seinen mehr als 60 Spiel- und Dokumentarfilmen als einer der wichtigsten und einflussreichsten Filmschaffenden weltweit. «Seine Werke führen dem Publikum die Welt vor Augen und offenbaren ihre Wahrheit und Schönheit», würdigte die Jury den gebürtigen Düsseldorfer, der am Freitagabend im Rahmen des SWR Doku Festivals geehrt wurde. «Das Leben zu suchen, zu betrachten und möglichst unverfälscht wiederzugeben ist Wim Wenders' große Stärke», sagte Oscar-Preisträger Volker Schlöndorff («Die Blechtrommel») in seiner Laudatio. Alle Dokumentarfilme von Wenders («Buena Vista Social Club», «Der Himmel über Berlin», «Paris, Texas») seien auch Spielfilme - und umgekehrt.

Tristan, Tannhäuser, Siegfried: Stephen Gould muss Bayreuth absagen

BAYREUTH: Wenige Wochen vor dem Start haben die Bayreuther Festspiele drei wichtige Partien neu besetzen müssen: Stephen Gould kann aus gesundheitlichen Gründen nicht bei dem weltberühmten Festival auftreten, wie die Festspiele auf ihrer Internetseite mitteilten. Gould wäre - wie schon im Vorjahr - für die Titelpartien in «Tannhäuser» und «Tristan und Isolde» sowie als Siegfried in «Götterdämmerung» vorgesehen gewesen. Festspielleiterin Katharina Wagner bedanke sich bei den drei Künstlern, die nun übernehmen, hieß es am Samstag weiter: Andreas Schager springt als Siegfried ein, Klaus-Florian Vogt singt den Tannhäuser und Clay Hilley übernimmt die «Tristan»-Partie. Die Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli.

«Tron»-Reihe wird mit Jared Leto und Jodie Turner-Smith fortgesetzt

LOS ANGELES: Für die geplante Fortsetzung der Science-Fiction-Kultfilme «Tron» und «Tron: Legacy» sind neben Oscar-Preisträger Jared Leto (51) weitere Schauspieler an Bord gekommen. Das britische Model Jodie Turner-Smith (36, «Weißes Rauschen») und die US-Kollegen Greta Lee (40, «Past Lives») und Evan Peters (36, «Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer») spielen in «Tron: Ares» mit, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Freitag (Ortszeit) berichtete. Regisseur Joachim Rønning («Pirates of the Caribbean - Salazars Rache», «Maleficent 2») verlinkte den Artikel auf Instagram. Der Norweger wolle im August im kanadischen Vancouver mit den Dreharbeiten beginnen, hieß es. In dem bahnbrechenden Originalfilm «Tron» von 1982 spielten Jeff Bridges und Bruce Boxleitner lange vor dem digitalen Zeitalter Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung «Tron: Legacy» wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund und Olivia Wilde unter der Regie von Joseph Kosinski mit.

Deutscher Athlet Deichmann in New York zu seiner USA-Tour gestartet

NEW YORK/LOS ANGELES: Der deutsche Extremsportler Jonas Deichmann hat seine USA-Tour am Freitag mit zweitägiger Verspätung begonnen. Endlich habe er sein Fahrrad wieder, und nun könne er in New York starten, erzählte der 36-Jährige in einem Videoclip auf Instagram. Deichmann war am Dienstag in New York gelandet und wollte am Mittwoch starten, aber das Fahrrad war auf dem Weg verloren gegangen. Der Sportler, der schon mehrere Kontinente mit dem Rad durchquert hat, will in rund dreieinhalb Wochen bis an die Pazifikküste der USA radeln. Von dort aus will der «deutsche Forrest Gump» den ganzen Weg in rund 100 Tagen wieder zurück laufen.