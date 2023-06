Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 25.06.23 | Überblick

Tom Wlaschiha hebt alte Mixtapes auf - auch wenn sie hinüber sind

BERLIN: «Stranger Things»-Schauspieler Tom Wlaschiha hat zu Hause eine riesige Sammlung von Mixtapes - allerdings dürften die meisten dieser Musikcassetten inzwischen ruiniert sein. «Ich habe sehr viele Mixtapes gemacht», sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich habe keinen Kassettenrekorder mehr, aber ich habe die Tapes noch. Ich vermute nur, da ich eine Dachgeschosswohnung habe, wo im Sommer gern mal 40 Grad sind, dass da nicht mehr so viel drauf ist auf den Tapes.» Hitze setzt der Qualität von Tonband zu. «Aber ich habe sie noch, aus sentimentalen Gründen.»

«Die sind wirklich noch aus den 1980ern, 1990ern, aus dem Radio, wo man noch davor gesessen hat mit dem Finger auf der Taste und punktgenau die Aufnahmetaste drückte. «Duett für den Recorder» hieß so eine Sendung.» Wlaschiha ist ab dem 28. Juni im Audible-Podcast «Marvel's Wastelanders: Star-Lord» als Peter Quill zu hören. Devid Striesow spielt die Rolle von Rocket, einem waschbärartigen Mutanten. Das Format ist an die «Guardians of the Galaxy»-Filme angelehnt, in denen Chris Pratt als Peter Quill einem Mixtape hinterherjagen muss, eine Zusammenstellung von Songs, die seine Mutter aufgenommen hat.

Auch Devid Striesow (49) hat noch alte Bänder: «Wir hatten damals im Osten so eine Kompakt-Stereoanlage. Da gab es oben den Plattenspieler drauf und dann ganz unten das Tape: damit haben wir uns Schallplatten überspielt - für die Reisen. Ich habe mir Santana-LPs überspielt und aus dem Radio aufgenommen», erinnerte sich Striesow. «Ich hab die Tapes heute noch und ich habe auch noch ein Kassetten-Abspielgerät, das oben eine CD-Funktion hat und dann noch ein Kassettenfach. Und da hören die Kinder jetzt eben «Bibi und Tina» drauf.»

«Marvel's Wastelanders: Star-Lord» spielt in einer düsteren Zukunft des Marvel-Universums, in der die Schurken die Macht übernommen haben und Helden nur noch eine ferne Erinnerung sind. Quill und Rocket sind rundlicher, etwas langsamer und sehr viel zynischer als zu Zeiten der glorreichen «Guardians of the Galaxy». 30 Jahre nachdem Doctor Doom die Herrschaft über ein unfruchtbares, trostloses Ödland übernommen hat, legen die zwei eine Bruchlandung hin und stellen fest, dass die Superschurken an der Macht sind. Die Staffel hat zehn Episoden.