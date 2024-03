Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 17.03.24 | Überblick

Experte: Britische Abgeordnete als TV-Moderatoren nicht legitimiert

LONDON/LEICESTER: Ein britischer Medienexperte hat die Einstellung konservativer Abgeordneter als Moderatoren beim rechtspopulistischen TV-Sender GB News scharf kritisiert. «Nichts in der britischen Politik- oder Mediengeschichte legitimiert dies», sagte der Journalismus-Dozent Tor Clark von der Universität Leicester der Deutschen Presse-Agentur in London. «Dass aktive Politiker ihre eigenen Fernsehsendungen haben, widerspricht allen Präzedenzfällen.»

Unter anderem haben der frühere Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg, ein Vertrauter des Ex-Premierministers Boris Johnson, sowie der Lee Anderson, bis vor wenigen Wochen Vizegeneralsekretär der Konservativen Partei und nun Mitglieder der rechtspopulistischen Partei Reform UK, eigene Sendungen und erhalten dafür hohe Honorare. Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage wird wiederholt als Reporter eingesetzt.

Der Sender startete 2021 und gilt als konservativ-populistische Antwort auf die öffentlich-rechtliche BBC, die einen strikten Neutralitätskurs fährt. «GB News wurde gegründet, um den bestehenden Konsens im Journalismus über Fairness, Ausgewogenheit und Unparteilichkeit infrage zu stellen, indem ständig rechte Ansichten gefördert und rechte Moderatoren eingesetzt werden», sagte Clark. «GB News ist in der britischen Politik zugunsten der Rechten und gegen die liberale Mitte und Linke voreingenommen.»

Früher seien Abgeordnete, die Journalisten werden wollten, zuerst von ihren Mandaten zurückgetreten oder Reporter, die in die Politik strebten, hätten ihre journalistische Arbeit eingestellt, sagte Clark. «GB News hat gewählte konservative Abgeordnete eingestellt, um im Fernsehen Regierungsmitglieder ihrer eigenen Partei zu interviewen.» Die Aufsichtsbehörde Ofcom reagiere im vielen Fällen viel zu zahm, kritisierte der Experte, der über jahrzehntelange Erfahrung im politischen Journalismus verfügt.

Alligatoah: Künstliche Intelligenz spornt mich an

BERLIN: Rapper Alligatoah («Willst du») hat keine Angst vor dem Einzug von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Musikbranche. «Ich freue mich auch auf den Moment, wenn ich ersetzbar werde», sagte der 34-Jährige, der bürgerlich Lukas Strobel heißt, der Deutschen Presse-Agentur. Er wohnt seit etwa 15 Jahren in Berlin. «Ich will es mit einer KI aufnehmen. Wenn die irgendwann die Musik machen kann, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dann muss ich mir für die Zukunft etwas Besseres ausdenken. Und wenn ich das nicht kann, bin ich im falschen Beruf.»

Alligatoahs neues Album «Off» erscheint am 22. März. Im Musikvideo zu seiner Single «So Raus», für die er mit Limp-Bizkit-Frontmann Fred Durst zusammenarbeitete, geht es unter anderem auch um Videos, die mittels Künstlicher Intelligenz erzeugt werden können.