Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Wachtveitl war schon als Kind im Fasching Kommissar (Foto-Archiv vom 3.2.)

FRANKFURT/MÜNCHEN: Tatort-Kommissar Udo Wachtveitl hat das Kostüm des Ermittlers schon zu Kindheitstagen angezogen. Er verkleidete sich mal im Fasching als John Steed - der Agent in der britischen Fernsehserie «Mit Schirm, Charme und Melone» aus den 1960er-Jahren, wie Wachtveitl in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Samstag) erzählte. «War gar nicht leicht, eine Melone zu bekommen», sagte Wachtveitl über sein Kostüm. Ermittler Steed war der elegante britische Gentleman mit Anzug und Melone, einer besonderen Hutform. Die Serie durfte der Schauspieler - «wenn ich ganz viel Glück hatte» - bei der Oma anschauen. «Mit aufgestütztem Kinn auf dem Teppich in die schwarz-weiße und doch sehr bunte Welt zu schauen. Für mich war das wie Märchen.»

Veronica Ferres: Sport gehört zur Tagesroutine (Foto-Archiv vom 3.2.)

BERLIN: Für Veronica Ferres (58) gehört Sport zum Alltag. «Ob Boxen, Reiten oder Ausdauersport - ich liebe es, mich zu bewegen», schrieb die Schauspielerin am Samstag bei Facebook. «Training gehört zu meiner täglichen Routine - und es hilft Körper und Geist», teilte Ferres weiter mit - kurz vor der Ausstrahlung der Spielshow «Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell» am Samstagabend im Ersten. In ihrem Duell mit einer Neunjährigen soll es um Ausdauer und Koordination gehen. «Ich bin bereit!» schrieb Ferres.

Oliver Pocher und Franco Nero auf dem Wiener Opernball (Foto-Archiv)

WIEN: Der italienische Schauspieler Franco Nero («Django») und der deutsche Komiker und Moderator Oliver Pocher gehören zu den prominenten Gästen des Wiener Opernballs. Sie werden neben dem Volksmusiker Heino in der Loge des deutschen Unternehmers Markus Deussl Platz nehmen, wie der vom Unternehmer beauftragte Manager am Sonntag mitteilte. Zum Opernball am 8. Februar werden erneut rund 5000 Gäste erwartet. Unter ihnen ist auch der Unternehmer und Gesellschaftslöwe Richard «Mörtel» Lugner, der dieses Jahr von der US-Schauspielerin Priscilla Presley begleitet wird.

Star-DJ Gigi D'Agostino beginnt «zweites Leben» nach Erkrankung

ROM: Mehr als zwei Jahre nach dem Bekanntwerden seiner schweren Erkrankung startet der italienische Star-DJ und Musikproduzent Gigi D'Agostino wieder neue Projekte. «Ich habe mein zweites Leben begonnen, ohne zu viel darüber nachzudenken», sagte der 56-Jährige der Zeitung «Corriere della Sera» (Samstag). Der Italiener, der vor allem durch seine Partyhit wie «In My Mind» Bekanntheit erlangte, bringt im Frühjahr zwei neue Singles heraus und gibt im Sommer wieder Konzerte. D'Agostino hatte im Dezember 2021 bekannt gemacht, dass er schwer krank sei. Was ihm genau fehlte, verriet er nie. Er wolle nicht als jemand gesehen werden, der Mitleid erhascht, sagte er dem «Corriere» nun. «Wenn es nach mir ginge, hätte ich nicht einmal gesagt, dass ich krank bin.»

Heidi Klum: Will nicht auf der Couch sitzen und stricken (Foto-Archiv)

Heidi Klum: Will nicht auf der Couch sitzen und stricken

MAILAND/LOS ANGELES: Mit ihren 50 Jahren steckt Heidi Klum voller Ideen. Nach ihrem neuen Song möchte es das Supermodel nicht langsamer angehen - und noch lange kein häusliches Leben führen.

Nach einem bewegten Leben zwischen Laufstegen, TV-Shows und Muttersein will es Heidi Klum mit 50 Jahren noch lange nicht langsam angehen lassen. Im Gegenteil: «Ich habe das Gefühl, dass ich endlich die Tage erlebe, die die meisten Menschen erleben, wenn sie jünger sind», sagte das deutsche Supermodel der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Sonntag). Sie habe früh mit dem Modeln angefangen und zwischen Castings und Auftritten noch ihre Kinder gehabt. «In meinen 30ern war ich sehr beschäftigt. Ich meine, ich habe gearbeitet und war Mutter!», so Klum.

Ihr heutiger Lebensstil habe auch viel mit ihrem Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (34), zu tun, sagte die Moderatorin und Unternehmerin weiter. «Ich bin 50 und Tom ist 34, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich auf der Couch sitzen und stricken sollte.» Sie fühle sich sehr lebendig. Daher auch ihr neues Musikprojekt: Vor rund einer Woche brachte sie gemeinsam mit dem niederländischen DJ-Star Tiësto ihren Song «Sunglasses At Night» heraus, der zugleich der Titelsong der kommenden Staffel von «Germany's Next Topmodel» sein wird.

Neben ihren vielen anderen Projekten und Verpflichtungen geht Klum nach eigenen Worten gern aus und tanzt viel. Das Alter spiele für sie dabei keine Rolle. «Ausgehen und Spaß haben sollte alterslos sein, wir können tun, was wir wollen.» Als junges Model habe sie viele verschiedene Leidenschaften gehabt - aber auch immer das Gefühl, sich für eine entscheiden zu müssen. Das wolle sie nun neben dem Tanzen und Spaß mit ihrem neuen Song nachholen.