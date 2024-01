Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.24 | Überblick

Leute kompakt

Daniel Günther mit Aachener Orden wider den tierischen Ernst geehrt

AACHEN: Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat in Aachen den Orden wider den tierischen Ernst erhalten. Die Auszeichnung, die der Aachener Karnevalsverein verleiht, soll Persönlichkeiten ehren, die «Humor und Menschlichkeit im Amt beweisen.» Günther nutzte seine sogenannte Ritterrede - so wie es in dem Format üblich ist - für kleinere Witzeleien über Politikerkollegen. Zugleich forderte er Mut in Deutschland. «Wir leben in einer Zeit, wo wir wieder Heldinnen und Helden brauchen, in Europa, in Deutschland. Und wir alle, die auch hier sind, müssen wieder Heldinnen und Helden sein», sagte Günther. Und wenn man ihn frage, wann der Zeitpunkt dafür gekommen sei - dann antworte er mit einem Lied der Karnevalsband Höhner. Anschließend schmetterte Günther tatsächlich den Höhner-Song «Wenn nicht jetzt, wann dann?».

«Tatort»-Darsteller Ferdinand Hofer sieht sich als «Planungsfreak» (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Der «Tatort»-Schauspieler Ferdinand Hofer bezeichnet sich selbst als «Planungs- und Genauigkeitsfreak». «Wahrscheinlich würden Leute von mir behaupten, dass ich manchmal Sachen zu genau nehme, also dass ich vielleicht auch ein Ticken zu ordentlich bin und vielleicht auch ein bisschen zu viel plane», sagte Hofer dem Radiosender Antenne Bayern, ausgestrahlt am Sonntag. Er plane gern schon am Montag sein Wochenende, «damit ich einfach weiß, worauf ich mich freuen kann. Und da fehlt mir vielleicht manchmal bisschen Spontanität», sagte der Darsteller des Kriminalkommissars Kalli Hammermann.

«Schön war's» - Sarah Kern fliegt als erste aus RTL-Dschungelcamp (Foto-Handout)

MURWILLUMBAH: Sarah Kern ist als erste aus dem Dschungelcamp geflogen. Die 55-Jährige bekam in der Nacht zu Sonntag die wenigsten Stimmen der Zuschauer. «Schön war's mit euch», kommentierte die Modedesignerin ihr Ausscheiden. «Was muss ich denn jetzt machen? Kriege ich jetzt wenigstens vorher eine Zigarette?» Damit waren vorerst noch zehn Teilnehmer im Urwaldlager in Ost-Australien. Sie kämpfen bis zum 4. Februar um den Titel «Dschungelkönig» oder «Dschungelkönigin».

Pep Guardiola: Werde nach Klopp-Abschied besser schlafen (Foto-Archiv vom 27.1.; diese Meldung lief auch im Ressort Sport)

LIVERPOOL: Pep Guardiola hat seinen Trainerkollegen Jürgen Klopp nach dessen überraschender Ankündigung zum Abschied vom FC Liverpool als «besten Rivalen, den ich je hatte» gewürdigt. Er werde künftig besser schlafen, wenn Klopp Liverpool wie angekündigt zum Saisonende verlassen habe, scherzte der 53 Jahre alte Trainer von Manchester City am Samstag. «Natürlich wird er vermisst werden. Es war für alle ein Schock.» An einen endgültigen Abschied Klopps vom Profi-Fußball glaubt der Spanier indes nicht. «Er wird es nicht zugeben, aber er wird wieder zurückkommen. Ich weiß es.» Womöglich werde das erst in zehn Jahren sein, wenn Klopp sich regeneriert habe, womöglich als Trainer eines Nationalteams, spekulierte Guardiola. Die beiden liefern sich seit vielen Jahren spannende sportliche Duelle - zuerst in der Bundesliga, inzwischen in der englischen Premier League.

«Niemand muss zittern»: Harald Glööckler kündigt Biografie an (Foto-Archiv vom 27.1.)

BERLIN: Modeschöpfer Harald Glööckler (58) will in seiner für Sommer geplanten Biografie «Desaströös bis Pompöös» keine schmutzige Wäsche waschen. «Bei mir muss niemand zittern. Ich führe keine Menschen vor, das ist nicht mein Stil», sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Sein Leben sei interessant genug. «Da muss ich nicht wie so manch anderer mit Dreck schmeißen. Dabei macht man sich nur die Finger schmutzig.» Man dürfe aber auf ein «hoch interessantes Buch» gespannt sein. «Meine letzte Biografie ist 2010 erschienen - höchste Zeit, nachzulegen. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit.»

Frank Zander nach OP auf dem Weg der Besserung - Bier schmeckt wieder (Foto-Archiv vom 27.1.)

BERLIN: Schlagerstar Frank Zander (81) ist nach seiner Kopf-Operation laut Angaben seines Sohnes auf dem Weg der Besserung. «Ich habe nicht nur das Gefühl, sondern er sagt selber - es geht jeden Tag ein bisschen besser. Die OP hat er sehr gut überstanden», sagte Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur. Nächste Woche stünde eine Nachuntersuchung in der Berliner Charité an. Momentan schlafe sein Vater noch viel, sagte Marcus Zander. Doch es gebe ein gutes Zeichen: «Er hat gesagt, dass sein Bier ihm wieder schmeckt. Er hat auch wieder Lust zu malen.» Ende Dezember hatte die Familie mitgeteilt, dass bei Frank Zander Hydrozephalus diagnostiziert wurde, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit. Frank Zander wurde dann Anfang Januar am Kopf operiert.

Herfurth: Work-Life-Balance ist immer wieder eine Herausforderung (Foto-Archiv vom 27.1.)

BERLIN: Karoline Herfurth spielt in ihrem neuen Film die Hauptrolle in einer Geschichte über den alltäglichen Wahnsinn beruflich erfolgreicher Eltern kleiner Kinder, die irgendwann einfach nicht mehr können. Auch ihre Work-Life-Balance sei «immer wieder eine Herausforderung», sagte Herfurth im Interview mit der «Welt am Sonntag» anlässlich des neuen Films «Eine Million Minuten» (Kinostart 1. Februar), in dem ihr Ehemann Christopher Doll erstmals Regie führt. «Das Film-Leben ist sehr von Phasen bestimmt», antwortete Herfurth weiter auf die Interview-Frage, wie die Work-Life-Balance in ihrer Familie im Film-Business - mit zwei Kindern - funktioniere. «Es gibt die Drehphase, die ist sehr intensiv und zeitaufwendig, mit 12 bis 14 Stunden langen Arbeitstagen. Da bleibt nicht viel Zeit fürs Privatleben übrig», berichtet die Schauspielerin aus Berlin. «Dann gibt es wieder Phasen, in denen ich mir viel Zeit nehmen kann fürs Privatleben.» Vergleichbar sei ihre Tätigkeit mit einer Saisonarbeit. In der intensiven Arbeitsphase sei es gerade in ihrer Position «extrem schwierig», auf private Notfälle zu reagieren.

Alicia von Rittberg fühlt sich von ihrem Beruf beschenkt (Foto-aktuell vom 27.1.; diese Meldung lief auch im Ressort Kultur)

SAARBRÜCKEN: Die Schauspielerin Alicia von Rittberg genießt es, selten auf der Straße erkannt und angesprochen zu werden. «Im Moment bin ich sehr dankbar dafür», sagte die 30-Jährige der dpa am Rande des Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken, wo sie Mitglied in drei Jurys ist. Von Rittberg spielte eine Hauptrolle in der ARD-Kultserie «Charité», verkörperte zuletzt in der amerikanisch-britischen Dramaserie «Becoming Elizabeth» die junge Elizabeth Tudor und drehte 2014 schon mit Brad Pitt («Herz aus Stahl»). Sie wünsche sich vor allem die Anerkennung für ihre Arbeit und ihre Projekte. «Ich habe gemerkt, dass mich die Bestätigungen, dass mich mal jemand auf einem Foto oder auf einem roten Teppich gesehen hat, gar nicht so glücklich machen.»