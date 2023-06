Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.06.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Noel Gallagher findet das Berliner Nachtleben «großartig»

BERLIN: Der englische Musiker Noel Gallagher (56) hat sein Herz an Berlin verloren. «Jedes Mal, wenn ich dort bin, entdecke ich etwas Neues», sagte Gallagher der Deutschen Presse-Agentur. Er habe seine deutsche Lieblingsstadt noch nicht vollständig erkundet, aber gerade das mache sie so spannend für ihn. «Das Nachtleben ist großartig. Und die Stadt scheint ein Magnet für interessante Leute zu sein.»

Noel Gallagher war der Kopf der Britpop-Band Oasis und gilt als begnadeter Songschreiber. Hits wie «Don't Look Back In Anger», «Wonderwall», «Supersonic» oder «Live Forever» stammen aus seiner Feder. Mehr als 70 Millionen Platten will die Band nach eigener Aussage weltweit verkauft haben.

Seit zwölf Jahren ist er mit seiner eigenen Band, den High Flying Birds, unterwegs. Am Freitag (2.6.) erscheint das neue Album «Council Skies».

Statement von Rammstein zu Vorwürfen gegen Sänger Lindemann

BERLIN: Nach der zunehmenden Kritik am Umgang des Rammstein-Sängers Till Lindemann mit Frauen hat sich die Band selbst zu Wort gemeldet. «Durch die Veröffentlichungen der letzten Tage sind in der Öffentlichkeit und vor allem bei unseren Fans Irritationen und Fragen entstanden», schrieb Rammstein am Samstag auf Instagram. «Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst.»

Dass die Fans sich sicher fühlen könnten, sei der Band wichtig - «vor und hinter der Bühne». «Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.» Gleichzeitig betont die Gruppe: «Wir, die Band, haben aber auch ein Recht - nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.»

Rammstein ist gerade auf Europatour.