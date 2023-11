Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 19.11.23 | Überblick

Inhaftierter iranischer Rapper auf Kaution frei

TEHERAN: Der inhaftierte iranische Rapper Tumadsch Salehi ist auf Kaution freigelassen worden. Das teilte sein Anwalt, Amir Raisian, dem Webportal Shargh am Sonntag mit. Die sechsjährige Haftstrafe gegen ihn wurde demnach revidiert, Salehi durfte in der Nacht zum Sonntag das Gefängnis in Isfahan in Zentraliran verlassen. Außerdem dürfe der 32 Jahre alte Musiker auf eine staatliche Begnadigung hoffen, so der Anwalt.

Salehi war während der Protestwelle im Herbst 2022 festgenommen und zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Immer wieder hatte er mit seinen kritischen Texten soziale und politische Missstände angeprangert. In sozialen Medien solidarisierte sich der Rapper früh mit den Demonstrationen. Bereits ein Jahr zuvor war Salehi festgenommen worden, kam aber auch damals auf Kaution frei.