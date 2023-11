Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.23 | Aktualisiert um: 23:35 | Überblick

Trump zu Aussage unter Eid in New Yorker Betrugsprozess erwartet

NEW YORK: Im Betrugsprozess gegen Donald Trump soll der frühere US-Präsident am Montag in New York persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft in New York wirft Trump, seinen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Richter Arthur Engoron hatte dies vor dem Prozess bereits bekräftigt - in dem Verfahren geht es nun vor allem um die genaue Festlegung möglicher Strafen. Generalstaatsanwältin Letitia James will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 239 Millionen Euro) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf.

Trump ist der aussichtsreichste Bewerber auf die Kandidatur der Republikaner für die Präsidentschaftswahl 2024. Den Prozess nutzt er nach Einschätzung vieler Beobachter als Wahlwerbung und behauptet immer wieder, die Verhandlung sei Teil einer politischen Kampagne gegen ihn.

Autorin Judith Hermann mit Wilhelm-Raabe-Preis geehrt

BRAUNSCHWEIG: Die Schriftstellerin Judith Hermann hat den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2023 erhalten. Die 53-Jährige wurde am Sonntag für ihr autobiografisch geprägtes Buch «Wir hätten uns alles gesagt» ausgezeichnet, wie die Stadt Braunschweig mitteilte. Die Stadt ist gemeinsam mit dem Deutschlandfunk Stifter des Preises. Nach dem Urteil der Jury gibt das jüngste Werk der Autorin auf faszinierende Weise Einblicke in ihr Schreiben.

Die Berlinerin wurde bereits in der Vergangenheit mit zahlreichen Literaturpreisen geehrt. Zunächst hatte sich Hermann mit Erzählungen einen Namen gemacht.

Sie empfinde die Wirklichkeit mitunter als völlig unbegreiflich, sagte Hermann im Interview mit der «Braunschweiger Zeitung» (Samstag). «Schreiben ist das Bedürfnis, sich dem, was im Grunde nicht zu verstehen ist, zumindest irgendwie doch zu nähern. Wider besseren Wissens», erläuterte die Autorin.

Mit dem Wilhelm-Raabe-Preis wird jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes Werk gewürdigt. Preisträger waren bisher unter anderem Heinz Strunk, Judith Schalansky und zuletzt Jan Faktor. Mit der Auszeichnung soll an den 1910 in Braunschweig gestorbenen Erzähler Wilhelm Raabe erinnert werden, der zu den bedeutendsten Vertretern des poetischen Realismus zählt.

Leute kompakt

Gottschalk ist trotz Schamanenbesuchs nicht vom Ausräuchern überzeugt (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Kult-Showmaster Thomas Gottschalk legt angesichts seines Alters inzwischen mehr Wert auf einen gesunden Lebensstil. Allerdings gebe es weiterhin Grenzen, sagte der 73-Jährige der «Apotheken Umschau». «Ich bin ehrlich: Ich glaube nicht an diese ganzen Ausräucherungs- und Yoga-Weisheiten.» Dennoch mache er mit seiner neuen Partnerin Karina Mroß «so Sachen, die ich früher nie gemacht hätte». Eine Sitzung bei einem singenden Schamanen sei beispielsweise tatsächlich entspannend gewesen. «Es stört mich nicht, wenn da einer in seiner Klangschale rührt», schilderte Gottschalk. «Aber innerlich habe ich natürlich schon ein bisschen gelacht.» Grundsätzlich verdränge er gerne die Unbilden, die das Alter mit sich bringe. Sein Körper habe es sich bereits abgewöhnt gehabt, Signale auszusenden, sagte Gottschalk im Interview. «Ich hör eh nicht drauf.» Erst durch Mroß, mit der er seit vier Jahren liiert ist, habe sich das wieder etwas geändert.

Ex-Minister Guttenberg: «Wir werden von einsamen Menschen regiert»

MÜNCHEN: Spitzenpolitiker verlieren nach der Erfahrung des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) ihre innere Freiheit - und ihre früheren Freunde. «Es ist ein Geschäft, das zerstörerische Elemente hat», sagte zu Guttenberg der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). Der «völlig abartige Rhythmus» lasse Spitzenpolitikern kaum Zeit zum Reflektieren. Und bei 15, 16 Terminen am Tag sehe man selbst seine Familie nur wenige Stunden die Woche. Der Preis: Einsamkeit. «Ja, wir werden von einsamen Menschen regiert - die aber das Gegenteil behaupten», schilderte zu Guttenberg in dem Interview. Die Zeit zum Pflegen von Freundschaften fehle, sie gingen deshalb ganz schnell verloren. Immerhin könnten sich manchmal innerhalb der Politik neue Bande bilden. «Die Erkenntnis der wechselseitigen Einsamkeit kann auch zusammenschweißen», berichtete der 51-Jährige. Zu Guttenberg hatte zunächst eine glänzende Karriere hingelegt, wurde gar als Kanzlerkandidat gehandelt. Dann stürzte er über Plagiate in seiner Doktorarbeit.

US-Medien: «Friends»-Schauspieler Perry beigesetzt

NEW YORK: US-Schauspieler Matthew Perry ist nach seinem unerwarteten Tod US-Medienberichten zufolge in Los Angeles beigesetzt worden. Den Angaben zufolge waren bei der Trauerfeier, die etwa zwei Stunden gedauert haben soll, auch Perrys ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Serie «Friends» anwesend. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer in einer Mitteilung von einem «unfassbaren Verlust» gesprochen. Der 54-jährige Perry, der mit «Friends» seinen größten Erfolg hatte, war am Samstag vergangener Woche tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Die 90er-Jahre-Hit-Serie «Friends», in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York.

Missy Elliott und Sheryl Crow in Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen

NEW YORK: Missy Elliott ist als erste Rapperin Teil der amerikanischen Rock & Roll Hall of Fame. Die 52-jährige US-Amerikanerin begeisterte das Publikum bei der diesjährigen Aufnahme von Künstlerinnen und Künstlern am Freitag in New York. Elliott, ganz in ein goldenes Paillettenkleid gehüllt, sorgte unter anderem mit ihrem Song «Get Ur Freak On» für Applaus. Bei der mehr als vierstündigen Show spielten auch Musiklegende Elton John und Sängerin Olivia Rodrigo. Neben Elliott wurden unter anderem Kate Bush, Sheryl Crow, der 2016 gestorbene George Michael, Willie Nelson und die Band Rage Against the Machine in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Ruhmeshalle der Stars des Rock & Roll steht in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Seit 1986 wurden bislang mehr als 350 Größen der Musikwelt in die Hall of Fame aufgenommen.

Hoher Besuch aus hohem Norden - Haakon und Mette-Marit in Deutschland

OSLO/BERLIN: Wenn Königliche nach Deutschland reisen, dann strahlt auch immer ein wenig royaler Glanz auf die Bundesrepublik ab. Ab Montag kommen die drei größten Städte des Landes in den Genuss eines solchen Besuches: Norwegens Thronfolger Kronprinz Haakon und seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit gehen auf Deutschland-Tour. Vier Tage lang wird Haakon zusammen mit Regierungsvertretern und einer Wirtschaftsdelegation durch die Republik reisen, um die guten Bünde zwischen Deutschland und Norwegen zu würdigen und zu stärken. Erst geht es nach München, dann nach Hamburg - doch erst in Berlin wird auch Kronprinzessin Mette-Marit mit von der Partie sein. Kernthemen der Reise sind nach Angaben der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng die Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur. Bei dem Besuch gehe es zudem darum, die Wertegemeinschaft von Norwegen und Deutschland etwa in Fragen der Demokratie zu betonen.