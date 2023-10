Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.23 | Aktualisiert um: 16:50 | Überblick

Afghanischer Kricket-Star will für Erdbebenopfer spenden

KABUL: Ein beliebter afghanischer Kricket-Spieler will nach den Erdbeben in seiner Heimat an die Opfer spenden.

«Mit großer Trauer habe ich von den tragischen Folgen des Erdbebens erfahren», schrieb Raschid Chan am Sonntag auf X, ehemals Twitter. Er werde seine Einsatzprämien für Spiele beim Kricket-Weltcup spenden, um den betroffenen Menschen zu helfen. «In Kürze werden wir eine Spendenkampagne starten, um alle aufzurufen, die die Menschen in Not unterstützen können», schrieb der Kapitän der afghanischen Nationalmannschaft weiter.

Howard Carpendale plant seine neue Show in der Badewanne

BERLIN: Schlagerstar Howard Carpendale (77, «Ti amo», «Hello again») findet Inspiration in der Badewanne. Eine neue Show zusammenzustellen, bedeute für ihn «jedes Mal aufs Neue eine ganz besondere Angst», sagte er der «Bild am Sonntag». «Ich möchte den Menschen einen besonderen Abend bieten. Diesen Anspruch habe ich auch noch nach 57 Bühnenjahren.» Dafür brauche er viel Ruhe: «Das gelingt mir wunderbar in der Badewanne.»

Am 13. Oktober erscheint sein neues Album «Let's do it again». Unter diesem Motto geht er im Frühjahr 2024 auch auf Tournee. Auftakt ist am 14. Mai in Zwickau. «In diese Tournee gebe ich von mir noch einmal alles rein», kündigte der 77-Jährige an. «Wer weiß, ob meine Fans das in dieser Form noch einmal erleben dürfen.»