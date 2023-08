Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 20.08.23 | Überblick

Bizarrer WM-Abend für Oranje-Laufstars: «Keine Maschine»

BUDAPEST: Am Ende eines ebenso bizarren wie traurigen WM-Abends für zwei niederländische Leichtathletinnen hatte 400-Meter-Läuferin Femke Bol Tränen in den Augen. Die dreifache Europameisterin von München war in der Mixed-Staffel im Zielsprint um Gold gegen die Amerikanerin Alexis Holmes zu Fall gekommen und hatte den Stab verloren. Nur kurz zuvor hatte am Samstagabend in Budapest Sifan Hassan im Sprint um den Titel über 10.000 Meter die Balance verloren und durch einen Sturz ihre Medaillenchancen eingebüßt. «Ich weiß nicht, was passiert ist. Meine Beine wollten einfach nicht mehr. Das hatte ich schon mal», berichtete Bol.

Nova Meierhenrich hat keine Angst vor Spinnen

BAIERBRUNN/BERLIN: Die Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich (49) liebt das Gärtnern. «Ich bin jemand, der das total toll findet, bis zu den Ellbogen in der Erde zu stecken», sagte die begeisterte Schrebergärtnerin der «Apotheken Umschau». «Mich erdet das im wahrsten Sinne des Wortes.» Vor Insekten ekele es die Moderatorin und Schauspielerin dabei nicht. «Ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Wenn ich denen jemals gezeigt hätte, dass ich mich vor irgendeiner Spinne oder so ekle, hätte ich die Dinger nur noch im T-Shirt gehabt. Insofern bin ich da total abgehärtet.»

Leute kompakt

Guido Maria Kretschmer trauert um seinen Vater

BERLIN: Der Vater des Modedesigners Guido Maria Kretschmer ist tot. «In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen», schrieb Kretschmer (58) am Sonntag auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das ihn mit seinem Vater zeigte. «Mein Vater war voller Liebe, Gutmütigkeit und Herzlichkeit. Er hat mir immer gezeigt, dass alles möglich ist und dass man sehr glücklich durchs Leben geht, wenn man anständig und liebevoll ist.» Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Künstler: Große Häuser zeigen nur wenige Werke von Gilbert & George

BERLIN: Das britische Künstlerduo Gilbert & George hat sich nach eigenen Angaben mit seinen Werken nicht ausreichend in Museen vertreten gefühlt - und deshalb ein eigenes künstlerisches Zuhause in London eröffnet. «Selbst die großen Institutionen wie die Tate zeigen immer nur sehr wenige unserer Arbeiten. Ein oder zwei Kunstwerke, das war's», sagte Gilbert Prousch der «Welt am Sonntag». «Wir hatten das Gefühl, dass das nicht ausreicht, um unsere Denkweise und unsere Kunst zu verstehen.» Deshalb sei es besser, ein kleines Zentrum zu haben, in dem man die Kunstwerke dauerhaft sehen könne, sagte er.