Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 23.07.23 | Aktualisiert um: 17:45 | Überblick

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gibt Segel-Premiere im SailGP

LOS ANGELES: Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat wieder hinter dem Steuer gesessen - allerdings auf ungewohntem Untergrund. Der 36 Jahre alte Heppenheimer ist Miteigentümer des Germany SailGP Teams und segelte vor Los Angeles beim Vorab-Training erstmals auf dem deutschen F50-Katamaran. Vor der kalifornischen Metropole findet die zweite Runde der zwölfteiligen Profiserie statt. «Ich freue mich, in LA mit dem Team an Bord zu sein und mit bis zu 100 Stundenkilometern über das Wasser zu fliegen», hatte Vettel vor seiner Segelpremiere gesagt. «Vorher muss ich ein spezielles Sicherheitstraining machen, damit ich mich auf dem Boot auch bewegen darf und nicht nur Ballast bin.» Das gerade erst zum Saisonauftakt in Chicago in die Weltliga des Segelsports eingestiegene Germany SailGP Team will sich in kalifornischen Gewässern erneut beweisen.

Schriftsteller John Irving: Ich schreibe keine Drehbücher mehr

OSNABRÜCK: Schriftsteller John Irving will keine Drehbücher mehr schreiben. «Ab jetzt nur noch Romane und kein Film und Fernsehen mehr», sagte der 81-jährige Bestsellerautor der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ). Nach fünf Episoden für die Mini-Serie «Garp und wie er die Welt sah» basierend auf seinem gleichnamigen Roman habe er den Entschluss gefasst. Damals habe er den Verantwortlichen des US-Filmstudios Warner Bros. gesagt: «Das waren meine letzten Drehbücher. Sucht euch einen Hauptautor, der meine Episoden in die Serie einbaut, wie er es für richtig hält. Ich werde das dann gern lesen, kommentieren und mit Rat und Tat helfen - eigene Drehbücher schreibe ich aber nicht mehr.» Irving ist einer der bekanntesten amerikanischen Autoren und schrieb 15 Romane, die fast alle zu Bestsellern wurden. Mit «Garp und wie er die Welt sah» schaffte er 1978 seinen Durchbruch.

Geburtstags-Dankgottesdienst für Herzog Franz von Bayern

MÜNCHEN: Der Urenkel des letzten bayerischen Königs, Franz Herzog von Bayern, hat gut eine Woche nach seinem 90. Geburtstag mit mehreren Hundert Gästen einen Dankgottesdienst in München gefeiert. Unter anderem nahm Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Zudem kamen Abordnungen bayerischer Traditionsvereine, die dem Haus Wittelsbach verbunden sind, darunter die Gebirgsschützen. Der im katholischen Glauben verwurzelte Herzog Franz war am 14. Juli 90 Jahre alt geworden. Mit dem Gottesdienst wolle er für ein langes Leben danken, hieß es aus der Verwaltung des Herzogs von Bayern.

Jamie Foxx meldet sich zurück: «Ich bin durch die Hölle gegangen»

LOS ANGELES: Hollywood-Star Jamie Foxx hat sich nach einem medizinischen Notfall im April nun in einem emotionalen Video an seine Fans gewandt. «Ich komme zurück und ich kann arbeiten», sagte der 55-Jährige. Lange mussten seine Fans auf Nachrichten warten, das wisse er. «Aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass ihr mich so seht», erklärte der Schauspieler und Musiker in dem etwa dreiminütigen Instagram-Video von Samstag. «Ich wollte nicht, dass ihr mich mit Schläuchen seht, die aus mir herausragen - und dass ihr euch fragt, ob ich es schaffen würde.» Mitte April musste Foxx nach Angaben seiner Familie wegen «medizinischen Komplikationen» in einer Klinik behandelt werden. An was er litt, wurde nicht öffentlich. «Ich bin durch die Hölle gegangen», sagte der Oscar-Preisträger («Ray») nun. Zahlreiche Promis gaben dem Star gute Wünsche mit auf den Weg.

Fans bejubeln Tokio-Hotel-Auftritt bei Berlins Christopher Street Day

BERLIN: Nach dem unterbrochenen Auftritt von Tokio Hotel auf dem Musikfestival Deichbrand bei Cuxhaven ist die Show der Band auf dem Christopher Street Day (CSD) in Berlin reibungslos über die Bühne gegangen. Die Fans bejubelten am Samstagabend vor allem Sänger Bill Kaulitz, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Model Heidi Klum, Ehefrau von Sänger Tom Kaulitz, stand im Graben vor der Bühne vor dem Brandenburger Tor. Beim Musikfestival Deichbrand hatte die Band die Bühne am Freitagabend nach wenigen Songs verlassen und kam erst am Ende der geplanten Spielzeit wieder, um in reduzierter Besetzung den Hit «Durch den Monsun» zu spielen. Laut einem Instagram-Beitrag der Organisatoren gab es bei dem Konzert einen «irreparablen technischen Defekt».

Schlagerstar Michael Holm wird 80 - Immer wieder «Mendocino»

MÜNCHEN: Schlagerstar Michael Holm weiß, was er dem Song «Mendocino» verdankt: Seine Version des Hits des Sir Douglas Quintet über die gleichnamige kalifornische Kleinstadt brachte ihn 1969 in die Erfolgsspur. «Ich war bereits drei Mal in Mendocino», sagte Holm der Deutschen Presse-Agentur. «Und ich hatte dort wunderbare Begegnungen.» Der in Oberbayern lebende Schlagerstar wird am 29. Juli 80 Jahre alt. Er will mit rund 60 Gästen in einem Restaurant feiern, wie er erzählte. Nach Ruhestand ist Michael Holm aber nicht, im Gegenteil: Zum runden Geburtstag veröffentlichte er ein neues Album mit dem Titel «Holm 80», auf dem er seine größten Hits neu interpretiert.

Strahlemann Prinz George zehn Jahre alt

LONDON: Ein strahlender Junge und aller Voraussicht nach einmal Großbritanniens übernächster König: Der britische Prinz George ist am Samstag zehn Jahre alt geworden. Der Kensington-Palast veröffentlichte zur Feier des Tages ein neues Porträtfoto des ältesten Sohnes von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate (beide 41) in den sozialen Netzwerken. Darauf sitzt George auf einer Steintreppe und lächelt freudig in die Kamera. Er trägt ein blau-weiß kariertes Hemd und eine petrolfarbene Hose. In seinen Gesichtszügen ist eine deutliche Ähnlichkeit zu seinem Vater zu erkennen. Fotografiert hat ihn die Porträtspezialistin Millie Pilkington. Prinz George war am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary's Hospital zur Welt gekommen. In der britischen Thronfolge steht der Enkel von König Charles III. (74) hinter seinem Vater auf Rang zwei.

Sängerin LaFee ist Mutter geworden - «Unfassbares Gefühl»

BERLIN: Sängerin LaFee ist Mutter eines Sohnes geworden. «Jetzt ist es offiziell, wir sind zu dritt», sagte die 32-Jährige in einer Instagram-Story am Samstagabend. «Der kleine Mann ist jetzt bei uns, wir sind gefühlt komplett und überglücklich.» Es sei eine «sehr, sehr krasse, wahnsinnig tolle und einzigartige Erfahrung», aber auch anstrengend gewesen, sagte LaFee in ihrem Video auf ihrer «ersten Spazierfahrt» mit ihrem Sohn. «Unsere Herzen sind mit viel Liebe und Glück erfüllt, dass der kleine Mann in unserer Familie ist.» Es sei «einfach nur ein unfassbares Gefühl, Mama zu sein». Zu einem ersten Bild mit dem Baby auf ihrem Instagram-Profil schrieb LaFee: «Willkommen zu Hause, mein Leben.» Im Frühjahr hatte die Sängerin aus Stolberg bei Aachen verraten, dass sie und ihr Mann einen Sohn erwarten. Das Paar hatte im August 2022 geheiratet.

«50 Jahre Roland Kaiser»: Zarrella präsentiert Show zu Bühnenjubiläum

OFFENBURG: Entertainer Giovanni Zarrella (45) soll Anfang 2024 im ZDF eine große Show für den Sänger Roland Kaiser (71) präsentieren. Anlass sei das 50-jährige Bühnenjubiläum des Schlagerstars, teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Sonntag mit. Zugleich kündigte er für das kommende Jahr eine Jubiläumstournee an.

Roland Kaiser gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern in Deutschland. Der Hit «Santa Maria» verhalf ihm 1980 zum Durchbruch. Das TV-Event soll am 16. Dezember in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet werden. Einen Tag zuvor findet die öffentliche Generalprobe statt. In der Show «50 Jahre Roland Kaiser» blicke Zarrella zurück auf Kaisers außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Er präsentiere «ein abwechslungsreiches Programm mit den größten Hits des Kaisers, gesungen von Künstlerkolleginnen und -Kollegen, exklusiven Live-Momenten und vielen hochkarätigen Gästen», hieß es. Die Ausstrahlung sei für den Jahresbeginn 2024 im ZDF geplant.

Unter dem Motto «50 Jahre - 50 Hits!» geht Kaiser laut dem Veranstalter Semmel Concerts im kommenden Jahr auch auf Tournee. Auftakt ist am 26. Mai in Bad Segeberg, weitere Auftritte führen den Sänger unter anderem nach Hannover, München, Köln und Leipzig.