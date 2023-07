Neues aus der Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 16.07.23 | Aktualisiert um: 17:15 | Überblick

Erfinder der Comic-Figuren «Clever & Smart» mit 87 gestorben

MADRID: Francisco Ibáñez, der Erfinder der auch in Deutschland sehr beliebten Comicserie «Clever & Smart», ist tot. Der Spanier aus Katalonien sei am Samstagmorgen mit 87 Jahren in seiner Heimatstadt Barcelona gestorben, teilte der Verlag Penguin Random House in Spanien mit. «Er hinterlässt uns das gewaltige Erbe seines Scharfsinns, seines Sinns für Humor und mehr als 50.000 Seiten mit unvergesslichen Figuren, die eine große Zahl von Lesern glücklich gemacht haben», schrieb der Verlag.

Neben vielen weiteren Persönlichkeiten Spaniens bedauerte auch Ministerpräsident Pedro Sánchez den Tod des Zeichners und Autors. «Du hast das Leben für uns, für viele Generationen in diesem Land viel fröhlicher gemacht (...) Wir werden Dich vermissen, Francisco Ibáñez», schrieb der Politiker auf Twitter. Die Zeitung «El País» würdigte Ibáñez am Sonntag als «König des Comics», das katalanische Blatt «La Vanguardia» bezeichnete ihn als «Magier des Humors».

Ibáñez wurde am 15. März 1936 als Sohn eines Buchhalters in Barcelona geboren. Er zeichnete schon als kleiner Junge - der Überlieferung nach zunächst auf den Zeitungen seines Vaters, weil er zu Hause sonst kein Papier fand. Mit elf Jahren veröffentlichte Ibáñez 1947 seinen ersten Cartoon in der Zeitschrift «Chicos». Er arbeitete zunächst bei einer Bank, wurde aber bald als junger Mann vom Verlag Bruguera in Barcelona als Zeichner fest angestellt und gab seinen Job bei der Bank 1957 auf, um sich einzig und allein dem Cartoon zu widmen.

Der Katalane wurde unter anderem auch mit dem Comic «13, Rue del Percebe» bekannt. Weltweiten Erfolg erreichte er aber vor allem mit «Clever & Smart» - zwei Geheimagenten, die für den T.I.A (eine parodische Anspielung auf den US-Geheimdienst CIA) arbeiten. Die Bücher wurden nach Verlagsangaben in neun Sprachen übersetzt und dienten auch als Vorlage für zahlreiche Filme.

Leute kompakt

Kalkofe: Barbie ist eigentlich als pures Klischee entstanden (Foto-aktuell und Foto-Archiv)

BERLIN: TV-Kritiker Oliver Kalkofe ist kein Fan von Barbie. «Ich bin hier, um mich heute von Barbie überzeugen zu lassen», sagte der 57-Jährige am Samstag bei der Premiere des Films «Barbie» im Berlinale-Palast der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass der neue Film nicht nur ein Abfeiern der Kult-Puppe sei. Barbie sei eigentlich «als das pure Klischee» in Gestalt einer Puppe entstanden, sagte Kalkofe. Durch die Ironie im Film sehe er die Chance, solch ein Klischee aus einer anderen Perspektive zu betrachten. So könne gezeigt werden, «dass das eben ein Klischee ist, dem wir nicht alle folgen sollten». Er hoffe, dass der Film das schaffe.

Nino de Angelo will zum fünften Mal heiraten (Foto-Archiv)

MÜNCHEN: Nach vier gescheiterten Ehen will es Sänger Nino de Angelo erneut wagen: Genau an seinem 60. Geburtstag, am 18. Dezember, wolle er seine Freundin Simone Lux in Las Vegas heiraten. «Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe», sagte er der «Mediengruppe Münchner Merkur tz». «Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. Und zwar nur wir beide. Ich habe vier Mal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen.» Der aus Karlsruhe stammende Sänger («Jenseits von Eden») lebt sei einigen Jahren mit seiner Freundin auf einem Pferdehof im Allgäu.

Riccardo Simonetti: Mutter schenkt mir zu Weihnachten Barbies (Foto-aktuell)

BERLIN: Entertainer Riccardo Simonetti hat sich die Spielzeugpuppe «Barbie» früher heimlich gekauft. «Und sie mir dann als Geschenk verpacken lassen, weil ich in einer Welt groß geworden bin, in der viele Leute es komisch fanden, wenn Jungs mit Barbie-Puppen spielen wollten», so der 30-Jährige am Samstag am Rande der deutschen Filmpremiere des Films «Barbie» im Berlinale-Palast. Barbies Freund Ken habe er allerdings «wirklich nicht gebraucht», sagte Simonetti. «Ich wollte Barbie-Puppen haben, die Haare haben, die man frisieren kann, die man verändern kann.» Seine Mutter schenke ihm immer noch Barbies zu Weihnachten.

Hollywood-Legende Ryan O'Neal fühlt sich von Hollywood vergessen

BERLIN: US-Schauspieler Ryan O'Neal («Is' was, Doc?») fühlt sich von Hollywood vergessen. «Wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und die Studios kein Geld mehr mit einem verdienen können, dann lässt einen diese Industrie ganz schnell fallen», sagte der 82-Jährige der «Bild am Sonntag». «Es ist fast so, als wäre ich heute eine Persona non grata.» Als er noch mit Farrah Fawcett zusammen gewesen sei, habe er sich vor Einladungen «zu den besten Partys kaum retten» können. Heute rufe niemand mehr an. «Hollywood hat mich völlig vergessen», sagte der Vater von Schauspielerin Tatum O'Neal. In den 70er Jahren zählte O'Neal zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars - er spielte in Filmen wie «Love Story», «Paper Moon» und «Barry Lyndon» Hauptrollen.

Kult-Ostfriese Otto wünscht sich zum 75. Geburtstag eine Eistorte (Foto-Archiv)

HAMBURG/EMDEN: Der Kultkomiker Otto Waalkes hat für seinen 75. Geburtstag in wenigen Tagen gleich zwei konkrete Wünsche: «Dass noch viele weitere folgen und eine Eistorte», sagte der Ostfriese der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Waalkes hat am 22. Juli Geburtstag. Seit mehr als 50 Jahren tobt der gebürtige Niedersachse bereits über die verschiedenen Bühnen der Unterhaltungsbranche. Auf die Frage, was ihn in den vergangenen Jahrzehnten so jung und schwungvoll gehalten hat, sagte der Wahl-Hamburger: «Genau dieses Rumtoben - und wenn's mir mal zu viel wird, gehe ich an die Staffelei und male.»

TV-Moderatorin Alida Gundlach wird 80 - und hat viele Tiere gerettet (Foto-Archiv)

BÜCHTEN: TV-Star Alida Gundlach wird 80 und arbeitet mehr als je zuvor. Die langjährige Moderatorin der «NDR Talk Show» und anderer Fernsehklassiker widmet sich der Rettung von vernachlässigten Tieren. Gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann hat die Autorin einen Gnadenhof im kleinen niedersächsischen Dörfchen Büchten im Süden der Lüneburger Heide aufgebaut. Es geht vor allem um Hunde, die zum Großteil aus den Tötungsstationen in Süd- und Osteuropa gerettet wurden. Kürzlich kam Gundlach aus Albanien zurück, um zwei Hündinnen mitzubringen. Nach eigenen Angaben hat sie bis heute exakt 1782 Tiere befreit und an neue Besitzer vermittelt.

Campino kauft eine Lederhose (Meldung lief auch im Ressort Kultur - Foto-Archiv)

SCHLIERSEE: Campino, Frontmann der Toten Hosen, hat sich eine bayerische Lederhose gekauft. Anlass: Die Tournee mit dem bayerischen Kabarettisten Gerhard Polt und den Well-Brüdern als Volksmusiker unter dem Titel «Eine kulturelle Zumutung» - zunächst geplant als «kulturelle Aneignung», die am Freitagabend im oberbayerischen Schliersee startete. Vor dem Tournee-Start habe er das Kleidungsstück in einen Trachtenladen erstanden, sagte Campino (61). Überzeugt habe ihn, dass diese Kleidungsstücke nach bayerischer Tradition an die Kinder und Kindeskinder weitervererbt werden. Er werde seinem Sohn diese Lederhose also zu gegebener Zeit zu Weihnachten schenken.