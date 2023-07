Neues aus der Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.23 | Überblick

Fünf neue Musikstücke für Gottesdienst mit König Charles in Edinburgh

EDINBURGH: Beim Dankgottesdienst für die Krönung des britischen Königs Charles III. in Edinburgh an diesem Mittwoch werden fünf neue Musikstücke zu hören sein. Eines davon ist auf Gälisch, wie der Palast in der Nacht zum Samstag mitteilte. Der Monarch habe die Kompositionen, die Schottlands Geschichte und Kultur widerspiegeln sollen, selbst in Auftrag gegeben. Bereits beim Krönungsgottesdienst in London am 6. Mai waren mehrere neue Musikstücke zu hören gewesen, darunter eine Hymne des britischen Starkomponisten Andrew Lloyd Webber («Cats»).

Die Zeremonie in der schottischen Hauptstadt ist zentraler Teil der «Royalen Woche» während Charles und Königin Camilla in dem Landesteil zahlreiche Termine wahrnehmen. Dabei zieht der König in einer Prozession von seiner offiziellen Residenz, dem Palace of Holyroodhouse, zur Kathedrale St. Giles, wo ihm symbolisch die schottischen Kronjuwelen überreicht werden. Auch Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate, die in Schottland die Titel Herzog und Herzogin von Rothesay tragen, nehmen teil.