Neues aus der Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 29.06.24 | Überblick

Umfrage: Viele Schweizer haben keine Lust auf den ESC 2025 im Land

ZÜRICH: Der Song Contest findet nächstes Jahr in der Schweiz statt. Doch die Veranstaltung spaltet die Bevölkerung. Die Zustimmungswerte verlaufen auch entlang von ideologischen Linien.

Laut einer Umfrage sieht eine knappe Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer der Austragung des Eurovision Song Contest 2025 in ihrem Land negativ entgegen. Die Zeitung «Blick» veröffentlichte am Samstag eine repräsentative Meinungsumfrage unter knapp 25.000 Menschen, wonach 49 Prozent dem Musikwettbewerb klar oder eher skeptisch gegenüberstehen. 46 Prozent sind demnach klar oder eher dafür, dass die Schweiz den ESC austrägt, fünf Prozent haben noch keine klare Meinung. Dass der Song Contest nächstes Jahr in der Schweiz stattfindet, ist jedoch schon klar, nachdem das Schweizer Musiktalent Nemo im Mai die diesjährige Ausgabe in Malmö gewonnen hat.

Bei Menschen mit höherem Bildungsgrad und mit linker politischer Gesinnung lag die Zustimmung laut der Umfrage höher als bei anderen Bevölkerungsgruppen. Anhänger der rechten SVP lehnen die ESC-Austragung zu 74 Prozent ab. Das könnte laut «Blick» auch damit zusammenhängen, dass Nemo als weder männlich noch weiblich definierte Person eine Debatte um die amtliche Anerkennung eines «dritten Geschlechts» in der Schweiz angeregt hat.