Neues aus der Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 25.11.23 | Überblick

Tiffany Haddish festgenommen - Verdacht auf Trunkenheit am Steuer

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Komikerin und Schauspielerin Tiffany Haddish (43, «Girls Trip») ist wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei erfolgte dies am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) im kalifornischen Beverly Hills, wie der Sender CNN unter Berufung auf die Behörde berichtete. Laut «TMZ.com» war Haddish nicht in einen Unfall verwickelt. Sie sei schlafend am Steuer ihres stillstehenden Autos mit laufendem Motor mitten auf einer Straße aufgefunden worden, hieß es. Das Promiportal berichtete weiter, dass die Komikerin in der Nacht zum Freitag in einem Comedyclub in West Hollywood aufgetreten sei.

Im Januar 2022 war Haddish in einen ähnlichen Vorfall verwickelt gewesen. Damals war die Polizei in Atlanta (US-Staat Georgia) alarmiert worden, dass eine Fahrerin am Lenkrad eingeschlafen sei. Haddish wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Haddish ist durch Filmkomödien wie «Girls Trip» (2017), «Lady Business» (2020) oder «Die Geistervilla» (2023) bekannt. Sie spielte auch in der Serie «The Afterparty» beim Streamingdienst Apple+ mit.

Cher: «Ich war das Paradebeispiel eines wilden Kindes»

AUGSBURG: US-Popsängerin Cher hat als Kind gerne mal über die Stränge geschlagen. «Ich war das Paradebeispiel eines wilden Kindes», sagte die 77-Jährige im Interview der «Augsburger Allgemeinen». Sie erzählte der Zeitung eine Episode aus der Vergangenheit: «Ich war neun Jahre alt, als ich von der Schule nicht nach Hause ging, sondern ausriss. Ich warf meine Butterbrotdose weg, bequatschte meine Freundin, dass wir auf einen Abenteuerausflug gehen, und hüpfte mit ihr auf einen Güterzug. Wir hatten keine Ahnung, wohin wir unterwegs waren, und später stellte sich heraus, dass meine Mutter vor allem wegen der Lunchbox sauer war, na, und wir fuhren und fuhren, bis meine Freundin zu weinen anfing, weil es dunkel wurde. Ich rief schließlich meine Mutter an, die natürlich ziemlich entgeistert war und uns abholte.»

Ihre Mutter habe aber ziemlich entspannt reagiert. «Je verrückter die Sachen waren, die ich machte, desto ruhiger wurde meine Mutter. Ich glaube, ich habe sie mit meiner Härte und Zähigkeit auch ein wenig beeindruckt. Ich war das Paradebeispiel eines wilden Kindes.»

Cher hat im Oktober ihr jüngstes Album herausgebracht. Bei Thomas Gottschalks letzter Folge von «Wetten, dass..?» soll sie am Samstag einen Song performen.