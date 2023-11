Neues aus der Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.11.23 | Aktualisiert um: 07:45 | Überblick

Mexiko feiert Tag der Toten mit farbenfroher Parade

MEXIKO-STADT: Wenige Tage nach den traditionellen Feiern zum Tag der Toten in Mexiko sind Festwagen und als Skelette verkleidete Menschen in einer Parade durch die Hauptstadt Mexiko-Stadt gezogen. Rund 4000 Teilnehmer tanzten am Samstag (Ortszeit) durch die Straßen oder machten Musik, teils auf mit gebastelten Totenköpfen geschmückten Wagen.

«Diese Parade ist ein Ausdruck der Tradition, aber auch der Erneuerung», sagte der Regierungschef von Mexiko-Stadt, Martí Batres, bei der Eröffnung der Parade. Viele Zuschauer sahen sich das farbenfrohe Spektakel vom Straßenrand an. Der Umzug, mit dem der seit langem in der Landestradition verankerte Tag der Toten gefeiert wird, ist ein relativ neues Phänomen und wird erst seit 2016 jährlich gefeiert. Er ist einem Umzug aus dem James-Bond-Film «Spectre» aus dem Jahr 2015 nachempfunden, dessen Anfangssequenzen in Mexiko-Stadt gedreht wurden.

Der «Día de Muertos» wird jedes Jahr an Allerheiligen und Allerseelen gefeiert. Dabei wird, wie auch in anderen katholisch geprägten Gegenden der Welt, der Toten gedacht - meist an den Gräbern gestorbener Angehöriger. In Mexiko wird die Tradition vor allem in indigenen Gemeinden gepflegt. Die Seelen der Familienmitglieder kommen dem Glauben zufolge an diesen Tagen aus dem Jenseits zu Besuch. In Häusern werden Altäre aufgestellt und mit Blumen, Kerzen, Fotos, religiösen Symbolen, Speisen und Getränken geschmückt.

Missy Elliott und Sheryl Crow in Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen

NEW YORK: Missy Elliott ist als erste Rapperin Teil der amerikanischen Rock & Roll Hall of Fame. Die 52-jährige US-Amerikanerin begeisterte das Publikum bei der diesjährigen Aufnahme von Künstlerinnen und Künstlern am Freitag in New York. Elliott, ganz in ein goldenes Paillettenkleid gehüllt, sorgte unter anderem mit ihrem Song «Get Ur Freak On» für Applaus. Bei der mehr als vierstündigen Show spielten auch Musiklegende Elton John und Sängerin Olivia Rodrigo. Neben Elliott wurden unter anderem Kate Bush, Sheryl Crow, der 2016 gestorbene George Michael, Willie Nelson und die Band Rage Against the Machine in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.

Die Ruhmeshalle der Stars des Rock & Roll steht in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. Seit 1986 wurden bislang mehr als 350 Größen der Musikwelt in die Hall of Fame aufgenommen.

US-Medien: «Friends»-Schauspieler Perry beigesetzt

NEW YORK: US-Schauspieler Matthew Perry ist nach seinem unerwarteten Tod US-Medienberichten zufolge in Los Angeles beigesetzt worden. Den Angaben zufolge waren bei der Trauerfeier, die etwa zwei Stunden gedauert haben soll, auch Perrys ehemalige Kolleginnen und Kollegen der Serie «Friends» anwesend. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56) in einer Mitteilung von einem «unfassbaren Verlust» gesprochen.

Der 54-jährige Perry, der mit «Friends» seinen größten Erfolg hatte, war am Samstag vergangener Woche tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt, ein Verbrechen wurde aber ausgeschlossen. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen. In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie hatte der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht geschrieben.

Die 90er-Jahre-Hit-Serie «Friends», in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Für die Sondersendung «Friends: The Reunion» standen 2021 alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammen vor der Kamera.

Kuss für Baerbock: Kroatiens Außenminister entschuldigt sich

ZAGREB: Nach einem vom Publikum als unpassend gewerteten Kuss für Annalena Baerbock hat sich Kroatiens Außenminister Gordan Grlic Radman entschuldigt. Er sei sich nicht gleich bewusst gewesen, seine deutsche Amtskollegin mit der freundlich gemeinten Geste bei einem Europa-Kongress im Auswärtigen Amt am Donnerstag in Berlin möglicherweise in Verlegenheit gebracht zu haben. «Vielleicht war es ein unangenehmer Moment», sagte Radman nach Angaben kroatischer Medien vom Samstag am Vortag. «Wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der das so aufgefasst hat.»

Wegen der Verspätung seines Flugzeugs habe er Baerbock erst beim «Familienfoto» mit allen EU-Kollegen gesehen, sagte Radman weiter. «Ich weiß nicht, was das Problem war. Ich habe es nicht gesehen; ich war mir dessen nicht bewusst. Wir begrüßen uns immer herzlich. Es ist ein herzlicher menschlicher Umgang unter Kollegen.»

Videoaufnahmen von dem Vorfall hatten gezeigt, wie Radman versucht, Baerbock während der Aufnahme des «Familienfotos» zu küssen und wie diese sich schnell zur Seite wegdreht. Die «Bild»-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Aus Baerbocks Umfeld hieß es laut «Bild», es sei ein ungelenker Versuch gewesen, sich schnell noch zu begrüßen.

Dem Kroaten wird jetzt unter anderem in sozialen Netzwerken vorgehalten, dass er eine deutsche Regierungspolitikerin öffentlich in Verlegenheit gebracht und sein Land beschämt habe. «Frauen gewaltsam zu küssen, nennt man doch auch Gewalt, oder?» schrieb Kroatiens frühere Ministerpräsidentin Jadranka Kosor (2009-2011) auf der Plattform X (vormals Twitter).