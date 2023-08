Neues aus der Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.08.23 | Aktualisiert um: 20:45 | Überblick

Polizei: Rettungswege beim Metal-Festival in Wacken nicht zuparken

WACKEN: Vor dem Ende des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken hat die Polizei an Fans appelliert, die Abreiseinfos der Veranstalter im Blick zu behalten. «Alle Teilnehmer sollen bis zu ihrer Abreise mit ihren Kraftfahrzeugen auf dem Campinggelände bleiben und nicht bereits ihre Fahrzeuge außerhalb des Geländes parken, um später vermeintlich schneller abreisen zu können», teilte die Polizei am Samstag mit. So solle ein Zuparken der Rettungswege im Dorf und den umliegenden Straßen vermieden werden.

Metalheads sollten zudem sicherstellen, dass sie sich nüchtern ans Steuer setzen und auch nicht unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. «Im Rahmen des Abreisetages wird die Polizei schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchführen.» Fahrzeuge sollten zuvor vom gröbsten Schlamm und Dreck befreit werden, um eine Verschmutzung der Fahrbahn und auch Schäden am eigenen Auto zu verhindern. «Die Verkehrsführung der Abreiseroute zur Autobahn wird so eingerichtet, dass die Fahrzeuge einen etwas längeren Weg auf der Landstraße zurücklegen, damit sich die Fahrzeuge sauber fahren können.»

Das Festival mit rund 61.000 Besuchern endet in der Nacht zum Sonntag. Wegen des vielen Regens und Schlamms hatten die Veranstalter aus Sicherheitsgründen einen Einlassstopp verhängt. Es waren ursprünglich 85.000 Fans im Norden erwartet worden.

Künstler aus aller Welt sorgen für bunte Straßen in Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN: Die Innenstadt von Wilhelmshaven wird an diesem Wochenende wieder zu einer begehbaren Kunstausstellung. Straßenmaler aus elf Ländern haben am Samstag Bilder und Gemälde aufgemalt. Vom Wetter her seien die Bedingungen am Samstag ideal gewesen, sagte eine Sprecherin des Tourismus-Büros der Stadt. «Es ist ziemlich perfekt, weil es im Moment nicht regnet», sagte sie.

An dem Straßenmalerei-Wettbewerb nehmen 36 Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt teil: Sie kommen unter anderem aus Mexiko, Japan, Serbien, der Ukraine, Italien, Frankreich und den USA. Neun Künstler sind erstmals bei dem Wettbewerb in der niedersächsischen Hafenstadt dabei. In diesem Jahr ist erstmals auch Edgar Müller nach Wilhelmshaven gekommen, der als einer der Urväter der 3D-Straßenmalerei in Deutschland gilt. Gemeinsam mit anderen Künstlern arbeitet er an einem 3D-Kunstwerk. Dieses Kunstwerk sei allerdings außerhalb der Konkurrenz, sagte die Sprecherin.

Das Publikum wird die Kunstwerke in den Kategorien «Kopisten», «Freie Künstler» und «3D Künstler» bewerten. Auch die Künstler dürfen abstimmen: Der «Künstlerpreis» geht an denjenigen, der die meisten seiner Kollegen beeindrucken konnte. Der Erstplatzierte bekommt laut Veranstaltern einen Platz beim «Bella Via»-Festival in Monterey (Kalifornien). Die Siegerehrung ist am Sonntagabend.

Auch Nachwuchskünstler bekommen eine Chance: Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren hatten die freie Wahl beim Motiv. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren konnten unter dem Motto «Was inspiriert dich?» teilnehmen und Eindrücke aus ihrem Leben aufs Straßenpflaster malen.

Gary Lineker wundert sich über Debattenkultur

LONDON: Ex-Fußballspieler und BBC-Moderator Gary Lineker wundert sich darüber, wie manche Debatten geführt werden. «Ich glaube nicht, dass die meisten Leute diesen Blödsinn mögen, Leute anzuschreien von der anderen Seite», sagte der 62-Jährige der britischen Zeitung «Telegraph» (Samstag). Die meisten Menschen im Land seien freundliche Leute, die sich nicht auf so etwas einlassen wollten, aber mit Tropfen von Gemeinheit gefüttert würden.

Lineker hatte im März die britische Flüchtlingspolitik kritisiert und dafür einigen Ärger bekommen. Er twitterte damals, die Rhetorik von Innenministerin Suella Braverman sei der Sprache im Deutschland der 1930er Jahre «nicht unähnlich», und sorgte damit bei den Konservativen für Empörung. Die BBC suspendierte den Moderator - musste aber zurückrudern, als sich zahlreiche Kommentatoren und auch die Premier League mit Lineker solidarisierten.

Dass ihn nun eine britische Zeitung auf ihre «Woke»-Liste setzte, kommentierte Lineker so: «Man muss darüber lachen, irgendwie.» Die Liste sei dazu da, andere dazu zu bringen, einen nicht mehr zu mögen. «Ich würde fragen: Was ist denn «woke»? Ist das etwas Schlechtes? Bezeichnet es nicht einfach Leute, die eine Art von sozialem Gewissen haben? Ich empfinde es nicht unbedingt als Beleidigung, «woke» genannt zu werden.»

Der Begriff «woke» bedeutet übersetzt etwa «erwacht» oder «wach». Anfangs wurde er für die Auseinandersetzung mit sozialer Ungerechtigkeit und Rassismus verwendet. Inzwischen nutzen ihn Konservative in den USA und Großbritannien auch in abfälliger Weise. Manche kritisieren damit, dass ihrer Einschätzung nach das Engagement gegen verschiedene Arten von Diskriminierung zu weit gehe.