Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.07.23 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Staraufgebot auf rosa Teppich bei «Barbie»-Premiere in Los Angeles

LOS ANGELES: Nach einer Reihe von weltweiten Events und Pressekonferenzen hat der Film «Barbie» am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles im Shrine Auditorium Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Margot Robbie war in einem schwarzen Abendkleid erschienen, während Co-Star Ryan Gosling einen hellrosafarbenen Anzug trug.

Die Farbe des Abends war rosa. Neben Regisseurin Greta Gerwig lief auch Sängerin Billie Eilish in der dominierenden Farbe auf dem rosa Teppich. Bei der Premiere waren außerdem Sängerin Dua Lipa sowie America Ferrera, die auch Rollen im Film übernehmen.

«Barbie» erzählt die Geschichte der Puppen Barbie und Ken, die in der bunten und scheinbar perfekten Welt von Barbieland glücklich sind. Doch dann werden sie in die echte Welt versetzt - was viele turbulente Folgen hat. Es handelt sich um die erste Verfilmung mit realen Schauspielern. In Deutschland ist «Barbie» ab dem 20. Juli zu sehen.

Ukrainischer Filmemacher Senzow an der Front verletzt

SAPORISCHSCHJA: Der ukrainische Filmemacher Oleh Senzow ist nach eigenen Angaben an der Front verletzt worden. «Das war gestern. Heute geht es schon besser», kommentierte Senzow am Sonntagabend bei Facebook ein von ihm eingestelltes Video, dass ihn verletzt auf dem Schlachtfeld zeigt. Am Boden liegend hatte er dort von einer Splitterverletzung berichtet. Er sei mit anderen verwundeten Kameraden ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte er mit.

Der auf der Krim geborene Ukrainer wurde 2014, nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel, dort verhaftet. Ein Jahr später wurde er in Russland zu 20 Jahren Haft wegen der angeblichen Planung von Terroranschlägen verurteilt. Daneben wurde er der Mitgliedschaft in der ultranationalen ukrainischen Bewegung «Rechter Sektor» beschuldigt. Senzow wies alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und berichtete von Folter, mit denen die Behörden versuchten, ein Geständnis zu erzwingen. International galt er als politischer Häftling. 2019 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei.

Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine meldete sich Senzow in Kiew als Freiwilliger. Zuletzt kämpfte er im Gebiet Saporischschja und wurde dort zum Unterleutnant befördert.

«Bringt mich jeden Tag zum Lachen» - Liebeserklärung für Tom Hanks

LOS ANGELES: Seit 35 Jahren sind sie verheiratet, zum 67. Geburtstag von US-Hollywoodstar Tom Hanks («Forrest Gump») hat seine Ehefrau Rita Wilson ihm eine öffentliche Liebeserklärung gemacht. «Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, der mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie und der Vater meiner Kinder ist», schrieb die 66-Jährige am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram.

«Er ist einer der klügsten Menschen, die ich kenne, bringt mich seit 38 Jahren jeden Tag zum Lachen und kann überall und jederzeit ein Nickerchen machen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz!» schrieb sie weiter über Hanks und beendete den Post mit einer Reihe von Emojis aus Kuchen, Herzen und Blumen. Mehrere Prominente wie die Schauspielerinnen Kate Hudson, Priyanka Chopra Jonas und Sharon Stone gratulierten via Social Media. Das Paar ist seit 1988 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

Taylor Swift und Co: Ticket-Markt verändert sich

BERLIN/LONDON: Konzertgänger müssen sich mancherorts beim Kauf von Tickets auf herausfordernde Bedingungen einstellen. Viele Karten in Deutschland sind nach Angaben des Ticketverkäufers CTS Eventim teurer geworden. Außerdem gibt es bei Ticketkäufen in bestimmten Fällen neue Arten des Verkaufs und der Preisgestaltung. «Wir sehen, dass nicht jedem Verbraucher die gleichen Preise angeboten werden, sie etwa je nach Tageszeit unterschiedlich sind», sagte ein Referent der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. der dpa.

Die Sprecherin von Eventim teilte mit: «Tickets sind in den vergangenen Jahren in vielen Fällen teurer geworden, vor allem durch die Vorgaben der Veranstalter und Künstler, die selbst mit erheblichen Preissteigerungen umgehen müssen.»

Und es gibt andere Besonderheiten. Vor dem Start des Vorverkaufs der Deutschland-Tournee von US-Superstar Taylor Swift am 12. Juli mussten sich Fans auf ein neues Verfahren einstellen. So konnten sie sich zunächst für eine Benachrichtigung zum Vorverkauf registrieren - können damit aber nicht automatisch am Vorverkauf teilnehmen. Nur ein ausgewählter Teil der Fans kann am Mittwoch versuchen, an Karten zu kommen. Andere standen auf einer Warteliste. Wer sich nicht vorab registriert hat, kann gar nicht an Tickets kommen. «Dieses Prozedere ist für uns ein Novum», teilte der Veranstalter FKP Scorpio auf Anfrage unter Verweis auf das Management der Künstlerin mit.