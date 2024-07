Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 01.07.24 | Überblick

Fatih Akin fühlt sich etwas in die Jahre gekommen

HAMBURG: Der Regisseur Fatih Akin (50, «Aus dem Nichts») fühlt sich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. «Jetzt mache ich tatsächlich schon so lange Filme, dass die ersten restauriert werden», sagte Akin der Deutschen Presse-Agentur. Und fügte scherzend hinzu: «Man denkt, oh Mann, das Werk ist mit einem gealtert. So wie man die ersten Falten und grauen Haare kriegt - oder das Knie kaputtgeht.» Frisch und klar dank neuer hoher Bildauflösung glänzt allerdings die kultige Musik-Doku «Crossing The Bridge - The Sound Of Istanbul» von 2005 des Hamburgers mit türkischen Wurzeln. Ab Freitag (5. Juli) ist das Werk in aktueller 4K-Auflösung in ausgewählten Kinos und beim Arthouse-Streamingdienst Mubi zu erleben. In der Doku führt der Bassist Alexander Hacke von der Band Einstürzende Neubauten quasi als Reiseführer durch die vielfältige Pop-, Rock-, Hip-Hop- und Folkloreszene der Stadt am Bosporus.

Bastian Pastewka verletzte sich beim Dreh zu neuer Serie

MÜNCHEN: Schauspieler Bastian Pastewka hat sich beim Dreh seiner neuen Serie mit Anke Engelke verletzt. «In der sechsten Folge sieht man, wie ich über ein Schlagzeug stolpere und das ist im wahren Leben blutig ausgegangen», sagte der 52-Jährige am Sonntagabend bei der Premiere der Serie «Perfekt verpasst» auf dem Filmfest München. Er sei auf ein Sofa gefallen, aus dem ein Metallstück herausragte, und habe sich am Bauch verletzt. Insgesamt sei das aber glimpflich ausgegangen. Pastewka stand für die Serie, die vom 15. August an beim Streamingdienst Prime Video zu sehen sein soll, gemeinsam mit seiner Kollegin und langjährigen guten Freundin Engelke (58) vor der Kamera. Die Idee dazu sei in der Corona-Zeit während des ersten Lockdowns entstanden, sagte Engelke im Anschluss an die Premiere. «Wir haben uns zusammengesetzt in dieser doofen Zeit» und über gemeinsame Pläne nachgedacht. Engelke und Pastewka spielen darin die Singles Maria und Ralf aus Marburg, die als Paar gut zusammenpassen könnten - sich aber immer wieder verpassen.

Dreifachamputierter Brite will allein über Pazifik segeln

LONDON: Ein früherer britischer Soldat, der in Afghanistan beide Beine und eine Hand verloren hat, will als erster Dreifachamputierter allein über den Pazifik segeln. Mit seinem 12,5 Meter langen Katamaran will Craig Wood von Mexiko nach Japan reisen, möglichst ohne einen Stopp einzulegen. Die etwa 11.000 Kilometer lange Strecke will der 33-Jährige aus der englischen Grafschaft South Yorkshire in 80 Tagen zurücklegen. Zwischen Januar und März 2025 soll es losgehen. Er wolle damit die Wahrnehmung dessen verändern, was für behinderte Menschen möglich sei, sagte Wood der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Mit dem Rekordversuch will er zudem 50.000 Pfund (etwa 59.000 Euro) für Organisationen sammeln, die sich für im Einsatz verletzte Soldaten einsetzen. Der Vater von zwei Kindern wurde als 18-Jähriger im Einsatz als Soldat in Afghanistan durch eine Sprengfalle verletzt. Er verlor beide Beine und die linke Hand.

Nicholas Ofczarek: Ein gutes Zeichen, wenn man nicht lacht

WIEN: Gags zwischen Gräbern: Das Erfolgsduo aus der Serie «Der Pass», Nicholas Ofczarek und Julia Jentsch, steht in Wien derzeit für eine Streaming-Serie vor der Kamera. In dem auf acht Folgen angelegten Projekt - ab 2025 auf Amazon Prime Video abrufbar - dreht sich alles um einen Friedhof. Er soll aufgelöst werden, die Belegschaft kämpft dagegen an. Ofczarek schlüpft in Rolle des Heli Wondratschek - «ein sich übergangen fühlender, fast zwanghafter Anarchist», wie ihn der Schauspieler im Interview der österreichischen Nachrichtenagentur APA beschreibt. Obwohl das Drehbuch wohl durchaus auf Lacher des Publikums abzielt, meint Ofczarek: «Es ist sehr ernsthaft zu spielen. Ein gutes Zeichen ist immer, wenn man beim Drehen nicht lacht. Sobald zu viel gelacht wird, deutet das auf ein enttäuschendes Resultat hin. Wir lachen überhaupt nicht. Wir spielen das wie ein Drama.» Das Gespann Ofczarek-Jentsch beeindruckte bereits in «Der Pass» als höchst ungleiches Ermittlerteam Gedeon Winter und Ellie Stocker an der deutsch-österreichischen Grenze.

Lena Meyer-Landrut sagt erneut Konzert wegen Schmerzen ab

WANGEN IM ALLGÄU: Sängerin Lena Meyer-Landrut hat erneut wegen Schmerzen einen geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen. «Leider hat sich Lenas Zustand im Laufe des Nachmittags wieder verschlechtert und sie musste wieder mit starken Schmerzen ins Krankenhaus fahren», schrieb Meyer-Landruts Team am Sonntag auf Instagram. Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu, wo der Auftritt um 20.00 Uhr hätte stattfinden sollen, schrieb in einer Mitteilung von einem «medizinischen Notfall» und kündigte an, dass nach einem Ersatztermin für das Konzert gesucht werde. Schon am Vortag hatte Meyer-Landrut wegen Bauch- und Nierenschmerzen einen Auftritt in München kurzfristig abgesagt. «Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden», schrieb die 33-Jährige am Sonntag auf Instagram. Lena Meyer-Landrut ist derzeit mit ihrem neuen Album «Loyal to myself» auf Tournee.

Medien: Besondere Ehrung mit Franz-Beckenbauer-Platz

MÜNCHEN: Im Andenken an Franz Beckenbauer soll die Münchner Allianz Arena eine neue Adresse erhalten. Das Stadion des FC Bayern befindet sich aktuell an der Werner-Heisenberg-Allee 25. Wie die Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» berichtete, sollen die Münchner aber künftig ihre Heimspiele an der Adresse Franz-Beckenbauer-Platz 5 bestreiten. Mit der Rückennummer 5 wurde Beckenbauer zum Star. Der Ältestenrat des Münchner Stadtrates hat sich demnach am vergangenen Freitag mit dem Thema befasst. Der Stadtrat müsse nun noch zustimmen. «Für die übrigen Anwohner an der Werner-Heisenberg-Allee wird sich übrigens nichts ändern, lediglich der Bereich rund um die Arena wird neu benannt. Die neue Adresse wird frühestens ein Jahr nach dem Tod des Kaisers offiziell», schrieben «Münchner Merkur/tz» weiter. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht. Beckenbauer war am 7. Januar mit 78 Jahren gestorben.

Pearl Jam sagen wegen Krankheit Berlin-Konzerte ab

BERLIN: Die Grunge-Band Pearl Jam hat ihre beiden Konzerte in der Berliner Waldbühne abgesagt. «Wir bedauern, euch mitteilen zu müssen, dass die Pearl-Jam-Konzerte am Dienstag, den 2. Juli, und Mittwoch, den 3. Juli, in Berlin abgesagt sind», teilten die Musiker aus Seattle auf ihrer Website und auf der Plattform X am Sonntag (Ortszeit) mit. Ein Nachholtermin sei nicht geplant, bereits gekaufte Tickets sollen die Fans erstattet bekommen. Grund für die Absage seien gesundheitliche Probleme in der Band: «Trotz aller Bemühungen hat sich die Band noch nicht vollständig erholt», hieß es in ihrem Statement. Mehr Details gaben die Rocker nicht bekannt. Bei ihrem letzten Auftritt in Manchester vergangenen Dienstag soll Frontmann Eddie Vedder Medienberichten zufolge mit Stimmproblemen zu kämpfen gehabt haben. Wenige Tage später erfolgte die Absage ihres Auftritts in London wegen «Krankheit in der Band».

Kreye ersetzt kranken Janson bei Hersfelder Festspielen

BAD HERSFELD: Der frühere Fernsehkommissar Walter Kreye («Der Alte») wird für seinen erkrankten Schauspielkollegen Horst Janson bei den Bad Hersfelder Festspielen einspringen. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Es geht um das Stück «Wie im Himmel», das am 26. Juli in der Stiftsruine Bad Hersfeld Premiere haben soll. Einem breiten Publikum ist der 81-jährige Kreye vor allem durch seine Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe «Der Alte» bekannt, wo er von 2002 bis 2012 die Hauptrolle innehatte. Er spielte bisher schon in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Kreye spielt in Bad Hersfeld die Rolle des Sprengmeisters Eric. Mitte Juni war bekanntgeworden, dass Horst Janson (88) diese Rolle wegen einer Erkrankung absagen musste. Kreye ist bereits für die Probenarbeit in Bad Hersfeld angekommen und freut sich nach eigenen Worten auf die Rolle. «Endlich die erste Arbeit in Hersfeld», wird er zitiert. Mit mehr als 90.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr gehören die Festspiele in Bad Hersfeld zu den größten und traditionsreichsten in Deutschland.

US-Schauspieler Josh Lucas hat sich verlobt

LOS ANGELES: Der US-amerikanische Schauspieler Josh Lucas (53, «Yellowstone», «The Forever Purge») hat der Meteorologin und Reporterin Brianna Ruffalo einen Heiratsantrag gemacht. «Ich bin so dankbar und begeistert, dass sie «Ja» gesagt hat», schrieb Lucas auf Instagram zu einem Foto des Paares. Dazu postete er zwei Videos, in denen Musiker ein Ständchen geben. In einem Clip wischt sich die strahlende Freundin Tränen aus den Augen. Diese «wunderbare Seele» habe sein Leben in den vergangenen zwei Jahren in jeder Weise besser gemacht, führte Lucas weiter aus. Auch Ruffalo, die in Los Angeles beim Sender ABC arbeitet, postete ein Verlobungsvideo, in dem sie einen großen Ring in die Kamera hält. Das sei die «einfachste und beste» Frage gewesen, die sie je beantwortet habe, schrieb sie dazu.

Preis für Vampir-Serie mit Damian Hardung

MÜNCHEN: Als reicher Mode-Schnösel James Beaufort begeistert Damian Hardung derzeit in der Serie «Maxton Hall» - und auch seine neue Rolle scheint auf der Erfolgsspur zu sein. Der Fantasy-Mehrteiler «Love Sucks» mit dem 25-Jährigen als Vampir wurde am Sonntagabend mit dem renommierten Bernd Burgemeister Fernsehpreis als beste Serie ausgezeichnet. Die mutig produzierten acht Folgen seien ein Seherlebnis, begründete die Jury auf dem Filmfest München. Hardung spielt den mysteriösen Ben, der sich in Zelda verliebt, dargestellt von Havana Braun. Doch ihre Liebe wird von einem düsteren Geheimnis überschattet. Ab Herbst soll die Produktion von ZDFneo in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis geht an Filme und Serien aus der Festivalreihe Neues Deutsches Fernsehen und ist mit jeweils 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden die Produzentinnen und Produzenten der ausgezeichneten Formate.