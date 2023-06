Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.06.23 | Überblick

LONDON: Mit einem umfassenden Programm will Thronfolger Prinz William (41) die Obdachlosigkeit in Großbritannien bekämpfen. Die Initiative Homewards ist auf fünf Jahre ausgelegt und soll sich zunächst auf landesweit sechs Projekte konzentrieren, die der älteste Sohn von König Charles III. am Montag und Dienstag besuchen will. Dort sind lokale Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln und «maßgeschneiderte» Aktionspläne zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit zu entwickeln. Dafür stehen jeweils bis zu 500.000 Pfund (ca. 580.000 Euro) bereit, wie der Kensington-Palast in der Nacht zum Montag mitteilte.

LOS ANGELES: «Mad Men»-Star Jon Hamm (52) und seine Freundin, Schauspielerin Anna Osceola (35), haben Medienberichten zufolge geheiratet. Das Promi-Portal «TMZ» veröffentlichte am Sonntag Fotos von der Hochzeitsfeier im kalifornischen Big Sur. Unter den Gästen der Zeremonie am Samstag seien Kollegen und Kolleginnen wie John Slattery, Billy Crudup, Paul Rudd und Tina Fey gewesen. Laut «People.com» hatten sich Hamm und Osceola nach zweijähriger Freundschaft im Februar verlobt. Osceola, die 2015 zum Serienende in einer «Mad Men»-Folge eine kleine Rolle hatte, stand im vorigen Jahr gemeinsam mit Hamm für die Krimikomödie «Gib's zu, Fletch» vor der Kamera.

BERLIN: Sänger Michael Wendler hat in der Vergangenheit eher mit Skandalen als mit Musik von sich reden gemacht - unter anderem mit seinen Äußerungen zur Corona-Politik. Nun haben der 51-Jährige und seine 22-jährige Frau Laura Müller die Geburt ihres Sohnes bekanntgegeben. «Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt», schrieb Müller am Montag auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto mit ihrem Mann, auf dem sie noch mit Baby-Bauch zu sehen ist. Wendler hatte 2020 einen Skandal ausgelöst, als er der Bundesregierung mit einem Video zur Corona-Politik «grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung» vorwarf. Der Sender RTL, für den er damals als Juror in der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» tätig war, distanzierte sich. Nach einer weiteren Äußerung von Wendler über Deutschland als «KZ» wurde er dann komplett aus dem Castingformat herausgeschnitten. Auf der Plattform Telegram teilte Wendler immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien. Der Sender RTLzwei hatte noch im März dieses Jahres nach heftiger Kritik eine geplante Doku-Soap über das Paar abgesagt.

LONDON/NEW YORK: Ein als ikonisch geltender roter Pullover mit Schäfchen, den Prinzessin Diana einst getragen hat, soll unter den Hammer kommen. Wie das Auktionshaus Sotheby's am Montag mitteilte, wird das Kleidungsstück, das die damalige Verlobte des jetzigen König Charles kurz vor der gemeinsamen Hochzeit im Sommer 1981 trug, am 7. September in New York versteigert. Geschätzt wird, dass der Pullover mit vielen weißen und einem schwarzen Schäfchen auf rotem Grund umgerechnet bis zu 82.000 Euro erzielen wird.

Der Auftritt der damals noch als Lady Diana Spencer bekannten künftigen Prinzessin machte das bis dahin wenig bekannte Label «Warm & Wonderful» des Paares Sally Muir und Joanna Osborne schlagartig berühmt. Den von Diana getragenen Pullover erhielten sie vom Buckingham-Palast wenige Wochen später wegen einer Beschädigung zurück mit der Bitte um Reparatur oder Ersatz. Diana bekam daraufhin einen neuen. Wo sich das ursprüngliche Kleidungsstück befand, war jahrelang unbekannt, bis es in diesem Jahr auf einem Dachboden wiederentdeckt wurde. Der Pulli habe noch immer einen Hauch von Prinzessin Dianas «Huld, Charme und ihrem guten Auge für Mode», sagte Cynthia Houlton, die bei Sotheby's für Mode und Accessoires zuständig ist, laut einer Mitteilung des Auktionshauses.