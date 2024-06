Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.24 | Überblick

Kelly Clarkson: «Genieße jeden Tag» mit Kindern in New York

NEW YORK: US-Sängerin Kelly Clarkson will mit ihren Kindern viel gemeinsame Zeit verbringen und berücksichtigt das nach eigener Darstellung auch bei ihrer Jobwahl. «Ich wollte ein Leben für uns», sagte die 42-Jährige dem Branchenportal «Entertainment Tonight». Sie und ihre Kinder «genießen jeden Tag den Park und wir genießen einander», erklärte sie. Die «Because of You»-Sängerin hat mit ihrem früheren Ehemann Brandon Blackstock eine Tochter, die am Mittwoch zehn wird, und einen acht Jahre alten Sohn. «Als Mutter - die Leute verstehen das - hat man nur so viel Zeit, bis sie nicht mehr mit einem abhängen wollen», erklärte sie. Clarkson war vergangenes Jahr mit ihren Kindern von Los Angeles nach New York gezogen, wo seitdem auch ihre Talkshow, die «Kelly Clarkson Show», aufgenommen wird.

Alice Cooper: Rock 'n' Roll und Politik passen nicht zusammen

BERLIN: Sänger Alice Cooper ist der Meinung, dass Rock 'n' Roll und Politik nicht zusammenpassen. «Ich glaube, dass Rock 'n' Roller ihre Bekanntheit nicht nutzen sollten, um anderen zu erzählen, wen sie wählen sollten», sagte der 76-Jährige kurz vor Beginn seiner Deutschland-Tour im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst sei nie ein wirklich politischer Mensch gewesen. «Als Kind bin ich immer in mein Zimmer gegangen, wenn meine Eltern angefangen haben über Politik zu sprechen. Ich habe laut Musik gehört, wollte das alles gar nicht hören.» Erfolge feierte Cooper mit Liedern wie «Poison», «No More Mr. Nice Guy» und «School's Out».

Sibylle Berg für «Die Partei» ins Europaparlament gewählt

BERLIN: Sibylle Berg - bekannt durch Bücher und Kolumnen - ist für die Satire-Partei «Die Partei» in das Europaparlament gewählt worden. Die Partei erhielt bei der Wahl am Sonntag in Deutschland 1,9 Prozent der Stimmen und stellt damit zwei Abgeordnete. Berg war auf Platz zwei angetreten, den ersten Platz belegte der Satiriker und Autor Martin Sonneborn, der Parteivorsitzender ist und seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Im Portal X schrieb Berg (62) am Montagmorgen: «vielen dank ! zu zweit werden wir jetzt den überwachungsfaschismus gütig beenden! jede hilfe ist willkommen». Berg, die in Weimar geboren wurde und in Zürich lebt, veröffentlichte nach eigenen Angaben insgesamt 32 Theaterstücke, 17 Romane und außerdem diverse Kolumnen.

Bayern-Profi Matthijs de Ligt heiratet kurz vor EM

MÜNCHEN: Bayern Münchens Abwehrspieler Matthijs de Ligt hat einem Bericht des Magazins «Vogue» zufolge seine Verlobte Annekee Molenaar geheiratet. Mit der EM in Deutschland in diesem Sommer sei es unmöglich gewesen, eine große Hochzeit zu planen, sagte Molenaar dem Magazin. «Wir wollten es aber endlich offiziell machen und Ehefrau und Ehemann werden!», sagte die Braut. Deswegen habe das Paar erst einmal im kleinen Kreis mit Großeltern, Eltern, Geschwistern und Trauzeugen gefeiert. Fotos teilten beide auch auf Instagram. Viel Zeit zum Feiern blieb dem 24 Jahre alten niederländischen Nationalspieler aber nicht. Noch am Tag der Trauung am vergangenen Freitag reiste de Ligt demnach zurück ins Trainingslager von Oranje. Am Montag steht gegen Island das letzte Testspiel der Niederländer vor der EM in Deutschland an.