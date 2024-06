Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 03.06.24 | Überblick

Madonna gratuliert Vater zum 93. Geburtstag: «Liebe dich bis zum Mond»

NEW YORK: Mit rührenden Worten hat US-Pop-Ikone Madonna («Like a Virgin») ihrem Vater Silvio zum 93. Geburtstag gratuliert. «Ich liebe dich zum Mond und zurück», schrieb die 65-Jährige in einem Instagram-Post. Dazu stellte sie mehrere Fotos von sich und ihrem Vater - auch eins, auf dem sie als Baby zu sehen ist. Die Sängerin bedankte sich bei ihrem Vater für sein Lebensmotto: «Ich fahre immer weiter, bis die Räder abfallen.» Madonna wurde 1958 im US-Bundesstaat Michigan in eine italienisch-stämmige Großfamilie hineingeboren. Ihre Mutter starb, als sie noch ein kleines Mädchen war.

Kate Hudson über Karriere-Neustart als Sängerin: Keine Angst mehr

BERLIN: Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson («Almost Famous») hat in einem Interview über ihren Karriere-Neustart als Sängerin gesprochen. «Wenn ich das in meinen späten Zwanzigern gemacht hätte, wäre es schwierig für mich gewesen, mich nicht von dem, was die Leute sagen, beeinflussen zu lassen», sagte die 45-Jährige dem Branchenblatt «Variety». Doch in diesem Alter und an diesem Punkt in ihrem Leben habe sie «nicht mehr die gleiche Angst vor Ablehnung». «Ich weiß, dass man nicht jeden für sich gewinnen kann. Aber ich kann mich nicht von dieser Angst leiten lassen.» Kate Hudsons Debütalbum «Glorious» - Stilrichtung Pop/Rock - erschien am 17. Mai.

Adele weist homophoben Fan zurecht: «Bist du völlig bescheuert?»

LAS VEGAS: Popstar Adele hat einen homophoben Fan bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas in die Schranken gewiesen. «Bist du völlig bescheuert? Mach dich nicht so verdammt lächerlich. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, halt die Klappe, okay?», sagte die 36-Jährige während einer Show am Samstag (1. Juni) sichtlich wütend. Der Fan hatte zuvor einen homophoben Spruch gerufen. Mehrere Medien berichteten über Adeles Reaktion. Im November 2022 hatte Adele ihre Show-Reihe «Weekends With Adele» in der Casino-Stadt im US-Staat Nevada begonnen. Zunächst waren 32 Konzerte bis März 2023 geplant, doch dann verlängerte die Sängerin um zwei weitere Konzertserien. Die letzte soll in diesem Jahr bis Mitte Juni laufen, für den Herbst sind außerdem Nachhol-Shows geplant.

Trump: Gefängnis wäre für mich in Ordnung

NEW YORK: Der frühere US-Präsident Donald Trump hätte laut eigener Aussage kein Problem damit, ins Gefängnis zu gehen. «Ich bin damit einverstanden», sagte Trump in einem Sonntag ausgestrahlten TV-Interview der Sendung «Fox & Friends» beim TV-Sender Fox News - und damit wenige Tage nach seiner Verurteilung in einem Schweigegeld-Prozess. Der 77-Jährige ergänzte mit Blick auf eine mögliche Haftstrafe aber: «Ich denke nicht, dass es die Öffentlichkeit durchgehen lassen würde.» Trump war am Donnerstag in New York von einer Jury in 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

Im Alter von 93 Jahren: Medienmogul Murdoch heiratet zum fünften Mal

LOS ANGELES: Medienunternehmer Rupert Murdoch hat im Alter von 93 Jahren zum fünften Mal geheiratet. Der in Australien geborene Medienmogul gab am Samstag auf seinem Weingut in Kalifornien der 67-jährigen pensionierten Molekularbiologin Elena Zhukova das Ja-Wort. Das berichtete die US-Ausgabe der «Sun». Die Boulevard-Zeitung gehört zur einst von Murdoch geleiteten News Corporation, jenem Medienimperium, zu dem auch Titel wie das konservative «Wall Street Journal» und der rechte TV-Sender «Fox News» zählen. Die News Corporation veröffentlichte auch Fotos der Hochzeit.