Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 19.06.23 | Überblick

Regisseur: Inserat von Eltern war Idee für Komödie «No Hard Feelings»

BERLIN: Die Idee für die Dating-Komödie «No Hard Feelings» basiert nach Angaben des Regisseurs Gene Stupnitsky (45) auf einem Internet-Inserat, das ihm zugespielt worden sei. Wohlhabende Eltern hätten eine Frau gesucht, die ihren schüchternen, unbeholfenen Sohn aus der Reserve locken sollte, sagte der Regisseur und Drehbuchautor des Films der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich dachte, das ist eine wirklich interessante Situation: Wer sind diese Eltern, wer ist dieser Sohn und wer ist diese Frau, die auf diese Anzeige antwortet?» Es sei zwar eine echte Anzeige gewesen, aber: «Ich weiß nicht, ob sie es ernst meinten, es kann auch Fake gewesen sein.» So oder so sei es ein interessanter Ausgangspunkt für einen Film gewesen, so Stupnitsky.

In dem Film wird Maddie (Jennifer Lawrence, 32) von reichen «Helikopter-Eltern» damit beauftragt, deren introvertierten Sohn Percy (Andrew Feldman, 21) zu daten. Die von Jennifer Lawrence mitproduzierte Komödie kommt Donnerstag (22.6.) ins Kino.