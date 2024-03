Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.03.24 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

Kleid geplatzt - Emma Stone schiebt es auf Ryan Gosling

LOS ANGELES: Mit vorsichtigen Schritten läuft die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin Emma Stone (35) vor Journalisten auf die Bühne. «Es fühlt sich immer noch an, als würde sich alles ein wenig drehen», erzählt die Schauspielerin hinter den Kulissen. Ihre Oscar-Trophäe hält sie mit beiden Händen fest. Sie sei völlig schockiert und sehr überrascht gewesen, den Oscar als beste Hauptdarstellerin zu gewinnen - noch dazu in einem aufgeplatztem Kleid.

Schon auf der Bühne im Dolby Theatre vor einem weltweiten Millionenpublikum hatte Stone die Kleiderpanne verkündet. «Schaut nicht auf die Rückseite meines Kleides», sagte sie dann am Ende ihrer Dankesrede - in einer hellgrünen, eng anliegenden, schulterfreien Louis-Vuitton-Robe.

Die geplatzte Naht sei schon wieder repariert. Man habe sie schnell wieder in ihr Kleid eingenäht, verriet die Schauspielerin Backstage - und gab grinsend Ryan Gosling die Schuld an der Panne. Sie sei so begeistert von Goslings Auftritt mit dem Song «I'm Just Ken» gewesen, dass es dabei wohl passiert sei. Der Hollywood-Star hatte während der Oscar-Gala mit Dutzenden tanzenden Männern das Lied aus dem Film «Barbie» gesungen und damit die Zuschauer begeistert.

Stone gewann die Trophäe als beste Schauspielerin für ihre Leistung in der grotesken Komödie «Poor Things». Es ist ihr zweiter Oscar nach 2017, damals für «La La Land». Als Favoritin für den Preis galt Lily Gladstone («Killers of the Flower Moon»). Auch Sandra Hüller («Anatomie eines Falls»), Carey Mulligan («Maestro») und Annette Bening («Nyad») waren nominiert.

Moderator der Oscars: Jimmy Kimmel teilt gegen Ex-Präsident Trump aus

LOS ANGELES: Bei den Oscars hat Moderator Jimmy Kimmel gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump ausgeteilt. Der 56-Jährige las während der Show eine Nachricht vor, die Trump auf seinem Netzwerk Truth Social veröffentlicht hatte. «Ich habe gerade eine Rezension erhalten», sagte Kimmel und zitierte dann. ««Gab es jemals einen schlechteren Gastgeber als Jimmy Kimmel bei den Oscars.»»

Kimmel las dann noch etwas weiter aus den Beleidigungen vor und beendete seine Zusammenfassung mit «blablabla - make America great again». «Sehen wir mal, ob Sie erraten können, welcher frühere Präsident das eben bei Truth Social gepostet hat?», fragte Kimmel und bekam dafür viele Lacher aus dem Publikum.

«Danke, Präsident Trump. Danke fürs Zuschauen. Ich bin überrascht, dass Sie noch...», sagte Kimmel und fragte dann in einem Wortwitz: «Isn't it passed your jail time?» Eine Anspielung auf den Ausdruck «past your bedtime», mit dem man ausdrückt, dass Kinder wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit ins Bett müssen, allerdings mit dem englischen Wort für Gefängnis. «Er konzentriert sich eben auf die wichtigen Sachen.»

Justine Triet schwärmt Backstage von Sandra Hüller

LOS ANGELES: Justine Triet ist voll des Lobes für den deutschen Star Sandra Hüller. Hinter den Kulissen tritt die französische Regisseurin und Drehbuchautorin in der Nacht zu Montag mit ihrem Lebenspartner Arthur Harari vor die Presse, beide mit einem Oscar für das gemeinsam geschriebene Drehbuch für «Anatomie eines Falls» in der Hand.

«Sandra ist sehr interessant», sagt Triet auf Englisch. Dann wechselt sie ins Französische und beginnt, von Hüllers Schauspielkunst zu schwärmen. Sie habe nie versucht, die Zuschauer zu verführen, sagt Triet. Sie bringe uns dazu, dass man ihr wirklich glauben möchte, obwohl sie Dinge tut, die man nicht unbedingt erwartet. Sie würde mit einer altmodischen Form des Schauspielens brechen. So habe Hüller die Rolle der Ehefrau unter Mordverdacht nicht etwa auf zweideutige Weise - mit zwei Gesichtern - gespielt. «Sie steht zu sich und zu ihren Entscheidungen», beschreibt Triet Hüllers Darstellung. Dies sei ein sehr moderner Ansatz.

Hüller spielt in «Anatomie eines Falls» eine erfolgreiche Schriftstellerin, die nach dem Tod ihres Mannes unter Mordverdacht gerät und sich vor Gericht verteidigen muss. Der Film lässt die Todesursache offen. Hüller porträtiert eine selbstbewusste, undurchsichtige Frau, die keine Gewissheiten zulässt. Die Schauspielerin war für diese Rolle als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert. Die Trophäe ging am Ende an Emma Stone für «Poor Things».