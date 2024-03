Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 04.03.24 | Aktualisiert um: 19:30 | Überblick

Gedenken an Musikproduzenten Frank Farian

BERLIN: Angehörige und Weggefährten haben am Montag bei einer Trauerfeier in Berlin an den Musikproduzenten Frank Farian erinnert. Der Kopf hinter dem Siebzigerjahre-Hit «Daddy Cool» war im Alter von 82 Jahren in Miami gestorben, wie seine Familie Ende Januar mitgeteilt hatte. Seine Tochter Nicole Reuther sagte: «Er war kein Heiliger, und er wollte nie einer sein. Es war sogar wichtig für ihn, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein.» Die 43-Jährige sprach mit teilweise brüchiger Stimme. «Er war anders, als man ihn in der Öffentlichkeit wahrnahm.»

Fünf Tage vor seinem Tod habe Farian zu ihr gesagt, wenn er wählen könnte, wie er sterben solle, würde er friedlich an einem Mischpult einschlafen und am nächsten Morgen gefunden werden. «Es war kein Mischpult in der Nähe, aber sein letzter Wunsch wurde ihm erfüllt», sagte sie. «Als er gegangen ist, war sein Herz voll und seine Träume so groß wie immer.» Durch die Trauerfeier führte Moderator Fritz Egner, unter den rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer war neben Familienmitgliedern und seinen Kollegen aus der Branche auch Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU).

Farian war als Franz Reuther am 18. Juli 1941 im rheinland-pfälzischen Kirn an der Nahe auf die Welt gekommen. Sein Name stand für internationalen Erfolg im Musikgeschäft. Seit seinem traurigen Hit «Rocky» (1976) trat er selbst kaum noch auf. Als Mann im Hintergrund, als Produzent begann sein Mega-Erfolg - etwa mit der Gruppe Boney M. Mit Milli Vanilli folgte ein ähnliches Projekt - das jedoch zum Skandal im Musikbusiness wurde. Nach zahlreichen Auszeichnungen wurde bekannt, dass das Duo gar nicht selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatte. Der Fall gilt bis heute als einer der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte und war Grundlage für den Film «Girl You Know It's True», in dem Matthias Schweighöfer (42) den jungen Farian spielte.

LONDON: Britische Ermittler haben einen Sportwagen sichergestellt, der dem österreichischen Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger vor fast 29 Jahren gestohlen worden war. Der Ferrari war im April 1995 in Italien geklaut worden, wo damals der Große Preis von San Marino in Imola stattfand. Nun wurde das Auto im Wert von rund 350.000 Pfund (umgerechnet gut 400.000 Euro) sichergestellt, wie die Metropolitan Police in London am Montag mitteilte. Die Briten wurden demnach im Januar von Ferrari eingeschaltet, nachdem das Unternehmen einen Autoverkauf eines britischen Maklers an einen US-amerikanischen Käufer überprüft hatte. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Wagen gestohlen sei.

MÜNCHEN: Die FC Bayern Frauen bekommen neue Trikots. Model Lena Gercke (36) hat sie entworfen, wie der Verein am Montag in München mitteilte. Die Fußballerinnen sollen am 17. März im Spiel gegen Leipzig zum ersten Mal im neuen Dress auflaufen. Es ist nach Angaben des FC Bayern München das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass die Frauen in einem eigens für sie designten Trikot spielen. Die erste «Germany's Next Topmodel»-Gewinnerin Gercke, die ein eigenes Modelabel namens LeGer hat, zeigte sich «stolz und dankbar, Teil dieses längst überfälligen Milestones sein zu dürfen». Spielmacherin Linda Dallmann sagte: «Das zeigt die wachsende Bedeutung des Frauenfußballs. Es wäre schön, bald auch möglichst viele unserer Fans in diesem Trikot im Stadion zu sehen.» Das Trikot soll am 8. März vorgestellt werden, dem Weltfrauentag.

BERLIN: «The Voice Kids»-Coach Alvaro Soler und seine Partnerin Melanie Kroll erwarten ihr erstes Kind. In einem Video auf Instagram schlägt der 33 Jahre alte Sänger eine Zeitung mit dem Titel «The Baby News» auf. Die Überschrift auf Seite eins: «Baby No. 1 Coming Soon». Danach zeigt Melanie Kroll ihren Babybauch. Soler küsst ihn. Das Paar erhielt in dem sozialen Netzwerk viele Glückwünsche von den Fans. Im vergangenen Sommer hatten Soler und Kroll geheiratet, wie das Paar auf Instagram zeigte. Kroll teilte dort auch Informationen zu ihrer Hochzeitskleidung und weitere Details. Alvaro Soler war Teil des Rateteams bei «The Masked Singer», woraus er sich vorzeitig verabschiedete und «schöne private Pläne» als Begründung angab. Der Sänger ist auch bei der zwölften Staffel von «The Voice Kids» dabei.

MÜNCHEN: Heidi Klum hat sich zu ihren Anfangszeiten als Model auch gegen Widerstände durchsetzen müssen. «In Paris und Mailand wollte mich niemand haben», sagte die 50-Jährige im Interview des «Glamour»-Magazins. «Ich war ihnen zu happy, nie superdünn. Ich wurde sogar als zu fett abgestempelt. Es war die Zeit des Heroin Chic. Da habe ich nicht reingepasst.» Der sogenannte Heroin Chic nimmt Bezug darauf, dass Models fast so dünn und ausgezehrt aussahen wie Drogenkranke.

Festival Grafenegg: Deutscher Kulturmanager folgt Buchbinder nach

WIEN: Der deutsche Kulturmanager Johannes Neubert wird vom 1. Oktober 2026 an künstlerischer Leiter des renommierten Orchester-Festivals Grafenegg in Österreich. Der 54-Jährige sei ein Mann mit reichem Erfahrungsschatz und einer klaren Vision, sagte die Ministerpräsidentin Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), am Montag in Wien. Neubert folgt auf Rudolf Buchbinder, der als Präsident des Festivals weiter in beratender Funktion tätig ist. Die Bestellung sei für ihn «wie ein Nachhause-Kommen. Nirgendwo sonst findet man einen Ort, an dem Natur, Architektur und Kulinarik das Musikerlebnis so verführerisch begleiten», sagte Neubert. Er wolle dem Festival weiterhin kein Motto verpassen, aber den «höchsten Qualitätsanspruch» fortsetzen.

1969 in Jena geboren, studierte Neubert Orchestermusik und Instrumentalpädagogik in Leipzig und Berlin. Von 2002 bis 2010 war er Geschäftsführer des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich sowie seit deren Gründung 2005 der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft. 2011 wechselte er als Intendant zu den Wiener Symphonikern, 2019 als operativer Geschäftsführer zum Orchestre National de France/Radio France.

Das eine Autostunde von Wien entfernte Grafenegg steht als Festivalort zwar im medialen Schatten von Salzburg, hat sich aber als eines der bedeutendsten Orchesterfestspiele der Welt etabliert. Die futuristische Freiluftarena vor einem historischen Schloss schafft einen Rahmen, der sich unter Künstlerinnen und Künstlern herumgesprochen hat.

Ludwig-Börne-Preis 2024 geht an Daniel Kehlmann

FRANKFURT/MAIN: Seit 1993 werden Autorinnen und Autoren mit dem Preis geehrt. Nun erhält ihn Daniel Kehlmann - ein «subtiler Erzähler von Parallelwirklichkeiten».

Der Schriftsteller und Essayist Daniel Kehlmann wird mit dem Ludwig-Börne-Preis 2024 geehrt. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird Kehlmann am 9. Juni in der Frankfurter Paulskirche verliehen, wie die Ludwig-Börne-Stiftung am Montag mitteilte. Als Preisrichterin amtierte die Verlegerin und ehemalige Literaturkritikerin Felicitas von Lovenberg.

«Daniel Kehlmann ist ein virtuoser wie subtiler Erzähler von Parallelwirklichkeiten», erklärte von Lovenberg ihre Wahl in ihrer Begründung. Wenn er den Blick in die deutsche Vergangenheit richte, zeige sich die Relevanz seiner Literatur zum tieferen Verständnis unserer Gegenwart, führte sie aus. «So liest sich sein Werk als Werk brennend aktuelle Mahnung angesichts der wachsenden Bedrohung der Demokratie und der fortschreitenden gesellschaftlichen Polarisierung.»

Der Preis, der an den Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) erinnert, ehrt seit 1993 deutschsprachige Autoren und Autorinnen im Bereich des Essays, der Kritik und der Reportage. Über den Preisträger entscheidet ein vom Vorstand der Stiftung benannter Preisrichter in alleiniger Verantwortung. In der Vergangenheit ging die Auszeichnung unter anderem an Hans-Magnus Enzensberger, Marcel Reich-Ranicki, Joachim Gauck, Eva Menasse und zuletzt an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).