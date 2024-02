Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 26.02.24 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

Kylie Minogue über ihr Single-Leben: «Genieße diese Freiheit»

BERLIN: Die Sängerin trennte sich 2017 von Schauspieler Joshua Sasse. Nun spricht sie über die Vorteile des Lebens alleine.

Die australische Popsängerin Kylie Minogue («Spinning Around») hat sich in einem Interview zu ihrem Liebesleben geäußert. «Im Moment? Nun, ich bin Single und genieße diese Freiheit und Ungebundenheit», sagte die 55-Jährige dem britischen «Mirror» auf die Frage nach ihrer Liebesphilosophie. «Ich denke, wir können in dieser Zeit andere Entscheidungen treffen als zu anderen Zeiten», sagte der Popstar weiter. Minogue sprach auch über vergangene Liebschaften: «Es gibt einige Romanzen, auf die ich vielleicht hätte verzichten können, aber das ist alles Teil dessen, was uns menschlich macht.»

Im Jahr 2017 löste Kylie Minogue die Verlobung mit dem britischen Schauspieler Joshua Sasse auf. Zuvor war sie mit Olivier Martinez liiert - der französische Schauspieler stand ihr während einer Brustkrebs-Erkrankung zur Seite. Als alles halbwegs überstanden war, gaben die beiden «in gegenseitigem Einverständnis» die Trennung bekannt.

Israels Botschafter: antisemitische Rhetorik bei Berlinale

BERLIN: Nach den einseitigen israelkritischen Äußerungen von Filmschaffenden bei der Preisverleihung der Berlinale hat Israels Botschafter der «deutschen Kulturszene» heftige Vorwürfe gemacht. «Antisemitische und israelfeindliche Äußerungen» seien mit tosendem Applaus bedacht worden, schrieb Ron Prosor am späten Sonntagabend im Portal X (früher Twitter). «Es scheint, dass die Lektion aus der Documenta nicht begriffen wurde. Unter dem Deckmantel der Rede- und Kunstfreiheit wird antisemitische und antiisraelische Rhetorik zelebriert.»

Die deutsche Kulturszene rolle roten Teppich «ausschließlich für Künstler» aus, die sich für «Israels Delegitimierung» einsetzen. Prosor forderte: «Ihr Schweigen, sogenannte «Kultur-Elite», ist ohrenbetäubend! Es ist an der Zeit, Ihre Stimme zu erheben und dieser grotesken Scharade eine Absage zu erteilen. Handeln Sie jetzt, oder seien Sie für immer Teil dieses beschämenden Erbes.»

Bei der Preisverleihung hatten mehrere Preisträger sich am Samstagabend in einer Weise zum Gaza-Krieg geäußert, die für Kritik sorgte. Einige Beteiligte erhoben auf der Bühne einseitig Vorwürfe gegen Israel, ohne den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom Oktober 2023 zu erwähnen oder die Freilassung der israelischen Geiseln zu fordern.

Die Berlinale distanzierte sich von den Äußerungen, die die Haltung des Festivals nicht wiedergeben würden - wies aber auch darauf hin, dass Meinungsäußerungen bei Kulturveranstaltungen nicht grundsätzlich verhindert werden könnten und sollten. Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hatte anders als die Filmschaffenden bei der Gala auch die Lage der israelischen Geiseln angesprochen.

Rocker Pete Doherty hat Diabetes

LONDON: Pete Doherty sorgte in der Vergangenheit wegen seiner Drogensucht für Schlagzeilen. Nun wurde bei dem Sänger der Libertines eigenen Angaben zufolge die Zuckerkrankheit diagnostiziert.

Der britische Indie-Rocker Pete Doherty ist nach eigenen Angaben an der Zuckerkrankheit Diabetes erkrankt. «Ich bin ein Vielfraß. Das ist kein Scherz. Bei mir wurde Typ-2-Diabetes diagnostiziert», sagte der 44-Jährige am Wochenende in einem Interview mit dem «Guardian». Momentan fehle ihm aber die Disziplin, seinen Cholesterinspiegel in den Griff zu bekommen.

Doherty, der auch Sänger der Indiebands The Libertines und Babyshambles ist und anderweitig Musik macht, war in der Vergangenheit öfter wegen Drogen und Alkohol in die Schlagzeilen geraten. Der Ex-Freund von Model Kate Moss (50) arbeitet auch als Maler. 2022 hatte er seine Kunstwerke in einer Retrospektive in Berlin ausgestellt. Nach Angaben aus dem Guardian-Artikel lebt der Musiker mit seiner Familie in Nordfrankreich.