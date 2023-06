Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.23 | Aktualisiert um: 16:15 | Überblick

Michelle Obama kommt nach München

MÜNCHEN: Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, kommt im Herbst nach München. Sie soll Ende September beim Gründerfestival «Bits & Pretzels» auftreten, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Damit wandelt sie gewissermaßen auf den Spuren ihres Mannes. Ex-US-Präsident Barack Obama war 2019 zur Eröffnung der Start-up-Messe in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Die 59-Jährige werde «Einblicke in ihren Werdegang über Entschlossenheit, Gemeinschaft und persönliche Überzeugung geben», teilte «Bits & Pretzels» mit. Sie werde «die Bedeutung von Inklusion und Vielfalt hervorheben» und wolle ihre Zuhörer «ermutigen, ihre einzigartigen Stärken anzunehmen und Selbstzweifel zu überwinden». Obama war nicht nur bis 2017 acht Jahre lang die First Lady der Vereinigten Staaten, sie ist auch Unternehmerin, wie die Gründer von «Bits & Pretzels» betonten. Beispielsweise gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann die Produktionsfirma Higher Ground.

«The White Lotus»-Erfinder für Prequel mit Jennifer Coolidge

SYDNEY: «The White Lotus»-Schöpfer Mike White könnte sich laut einem Medienbericht ein Prequel der HBO-Erfolgsserie mit der beliebten Hauptfigur Tanya vorstellen. «Ich bin überzeugt, dass das möglich ist, wir haben gerade darüber geredet», sagte der 52-Jährige am Wochenende bei einem Festival in Sydney, wie das Branchenblatt «Deadline» berichtete. Demnach schlug White vor, Jennifer Coolidge (61) mit Tricktechnik auf dem Bildschirm 20 Jahre jünger aussehen zu lassen, damit die Schauspielerin die Rolle noch einmal übernehmen kann. «Das wäre auch lustig», sagte White weiter. Coolidge hatte in den ersten beiden Staffeln der Miniserie die schwer labile Tanya McQuoid gespielt und dafür einen Golden Globe und einen Emmy gewonnen. In «The White Lotus» erzählt Mike White den Luxusurlaub von verwöhnten Superreichen in Resorts der titelgebenden Hotelkette.

Schauspieler Kurth über DDR-Theater: «Es gab natürlich Bespitzelung»

HAMBURG/BERLIN: Schauspieler Peter Kurth (66, «Tatort», «Polizeiruf 110») kann sich noch gut an die Schwierigkeiten der Theater mit der Zensur in der DDR erinnern. «Für die Staatssicherheit war es schwieriger, im System Theater Fuß zu fassen, aber es gab natürlich Bespitzelung», sagte er in der Juni-Ausgabe des Magazins «Zeit Verbrechen». «Außerdem wurde jedes Stück durch die Staatssicherheit abgenommen.» Um die Zensur teilweise zu umgehen, hätten die Theater Wege entwickelt, etwa den sogenannten weißen Elefanten. «Wenn es eine Stelle im Stück gab, die uns besonders wichtig war, die wir unbedingt dem Publikum zeigen wollten», so schilderte es Kurth, «dann haben wir an einer anderen Stelle so offensichtlich gegen die Regeln verstoßen, dass es für die Staatssicherheit nicht zu übersehen war - in der Hoffnung, dass diese Stelle gestrichen würde und die andere, uns wichtige, übersehen. Das war der weiße Elefant, eine Art Falle für die Zensur.»

Wim Wenders wird Jury-Chef des Internationalen Filmfestivals in Tokio

TOKIO: Der deutsche Regisseur Wim Wenders («Der Himmel über Berlin», «Perfect Days») ist zum Präsidenten der Internationalen Jury bei den 36. Filmfestspielen in Tokio ernannt worden. Das gaben die Organisatoren des Tokyo International Film Festival (TIFF) am Montag bekannt. Der japanische Schauspieler Koji Yakusho hatte bei den Filmfestspielen in Cannes für seine Hauptrolle in Wenders' neuestem Spielfilm «Perfect Days» den Preis als bester Schauspieler gewonnen. Darin spielt er einen Mann, der in Tokio lebt und Toiletten reinigt. Wenders hegt eine Faszination für Japan, seitdem er in den 1970er Jahren erstmals einen Film des Meisterregisseurs Yasujiro Ozu sah.